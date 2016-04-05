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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 691692693694>
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:28

  edvardd написав:Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008‬ - норм
Нужно мин 50 тыс. хотя бы. Да и не факт что эти цифры правдивые. Американцы заявляют о куда меньше цифре.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:56

  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!


не можна, це чисто теоретична концепція
а практика геть інша

З такими геніальними диванними аргументами не посперечаєшся. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:15

Російське консульство у Львові завалили накраденими в українців "закривавленими" речами
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 08 кві, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:16

Hotab

хотел спросить, вы в Сьерра Леоне не работали по линии миротворцев ООН?
я регулярно заходил во Фритаун в 2005-2010

можете ответить в личку
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:57

ЕС вводит запрет на любые грузоперевозки российских и беларусских транспортных предприятий на территории ЕС, в том числе транзитом. Исключение предоставлено только на отдельных товаров: фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также для перевозки гуманитарной помощи.

https://d2uy8l7fpcdb88.cloudfront.net/b ... vropy.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:15

  prodigy написав:Hotab

хотел спросить, вы в Сьерра Леоне не работали по линии миротворцев ООН?
я регулярно заходил во Фритаун в 2005-2010

можете ответить в личку

Не, я по DRC.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:26

  otg написав:
  edvardd написав:Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008‬ - норм
Нужно мин 50 тыс. хотя бы. Да и не факт что эти цифры правдивые. Американцы заявляют о куда меньше цифре.

На самом деле цифры приближены к правдивым, потому что с первого дня война началась наземными силами и везде встречен противник был огнем. За основу можно взять вторую карабахскую войну. По официальным данным сторон признанные потери за 44 дня войны:

3822 погибших (на 21 марта 2022 г.) военных Армении.
2908 погибших (на 21 октября 2021 г.) военных Азербайджана.

У нас война уже длится примерно такое же время, но количество военных в разы больше с обеих сторон. Поэтому да, рашисты по факту уже потеряли не менее 10 тысяч, особенно много они потеряли по дурости в первые дни, все помнят, как просто ехали колоннами и их расстреливали. Это сейчас они окапываются, а я помню как в феврале в черниговской области потрошили их колонны и кругом валялись десятки трупов.

Далее, если взять Черниговское направление, то у нас около 35 дней без прекращения работала наша артиллерия, затишья практически не было, танковая бригада не прекращала огня, херачили минометами, постоянные вылазки были ДРГ из Чернигова. Думаю на нашем направлении потерли рашистов от 1000 до 2000 человек.

По Киевской области, там херачили еще активней, возможно 3000-4000 потерь.

Сумское, Харьковское направление. Донбасс, Чорнобаевки всякие, Николаевские и Заморожские направления.

Цифра больше 10 тысяч это реалистичная цифра. Сужу по тому, что операция наземная, и такая же активная, как и карабахский конфликт.

Если брать по раненным, то в карабахском конфликте надо умножать на 3. Значит рашистская группировка потеряла минимум 40 тысяч включая раненных. Поэтому они вышли из Черниговской, Киевской и Сумской области, понимая, что ротации не будет, и теперь попытаются остатками сил захватить и удержать некоторые области.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:33

  Hotab написав:
  flyman написав:ти ж сам писав, була би в Україні сучасна потужна армія і зброя, то РФ не напала

Жертва изнасилования виновата, что носила короткую юбку, ходила ночью по улице. Не ходила на каратэ с детства. Не наняла трёх охранников, чем довела ситуацию до изнасилования.

Что надо было сделать, и что мы будем делать потом, чтобы обороняться от агрессора - это мы разберемся. Но рассказывать, что "наші політики своєю політикою довели до війни" - это рашизм чистой воды.

В Херсонской области никакой обороны не делалось, чтоб не дай бог Раша не подумала, что мы к войне готовимся.

Потом, деньги потраченные на "Стену" Яценюка, какой был толк?

У наш ракеты в космос летают. Неужели нельзя было развивать ракетную программу...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо у вас якісь фантазії, то ви мені вибачте, йдіть лікуйтесь.
1 На жаль фантазії не лікуються
2 Ваші тим паче.

По суті
Для того щоб збудувати завод треба
1 Провести пошук території
2 Розробити проект( проект це не тільки товщина стін і глибина фундаментів, це ще й суміжники...Наприклад була програма Буран...яка була б не можливою без АН225 Мрія....Тобто щоб просто запустити космічний човник треба було збудувати літак, а щоб збудувати літак подібних розмірв треба спеціальні цеха...так для довідки - навіть маючи всю техдокументацію по Мрії - вартість її виготовлення 3+млрд доларів і 5+ років...)
3 Якщо думаєте що ми криворукі..просто згадайте такого суперуспішного як Ілон Маск....і його дітище компанію Тесла
Заснована - в 2003
Станом на сьогодні коштує 1 000 млрд доларів....
Тобто навіть такий суперуспішний як Маск розбудовував компанію з швидкістю в
1 000 млрд/(2022-2003)= 60 млрд доларів в рік....
При чому повноцінно випускати продукцію Тесла почала через приблизно 10 років після заснування
Квартал ___млн. дол. США
1 кв. 2012 30,1
2 кв. 2012 26,7
3 кв. 2012 50,1
4 кв. 2012 306,3
1 кв. 2013 561,8
2 кв. 2013 405,1
3 кв. 2013 431,3
4 кв. 2013 615,2
1 кв. 2014 620,5
2 кв. 2014 769,3
3 кв. 2014 851,8
4 кв. 2014 956,7
1 кв. 2015 939,9
2 кв. 2015 955
3 кв. 2015 936,8
4 кв. 2015 1214,4
1 кв. 2016 1147
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:43

  Zebra написав:
Цифра больше 10 тысяч это реалистичная цифра. Сужу по тому, что операция наземная, и такая же активная, как и карабахский конфликт.
Ну и американцы говорят где то про такую цифру+-. Но не 18-25 как рисуют.

Если брать по раненным, то в карабахском конфликте надо умножать на 3. Значит рашистская группировка потеряла минимум 40 тысяч включая раненных. Поэтому они вышли из Черниговской, Киевской и Сумской области, понимая, что ротации не будет, и теперь попытаются остатками сил захватить и удержать некоторые области.
Возможно. Я по раненым судить не берусь как и американцы не могут сказать по этому поводу. Но Все таки речь про 50 тыс убитыми, а не общих потерь вместе с ранеными. Тогда российская армия потеряет полностью боеготовность. Но до этой цифры ой как далеко, тем более Вы сами говорите что научились орки немного воевать. Теперь с ними будет труднее. Кроме того, если война затянется, они по чуть чуть в нее будут втягивать резервы. Они тоже будут учиться воевать. Мне вообще иногда кажется что их Ким Чир ПУ просто готовит свою армию. Боевые действия пройдут все кто останется жить. Потом он скажет у меня вся армия боеспособная. Кстати про это он говорил в 2014 году. Типа это хорошо что конфликт, наша армия и украинская научатся воевать, за одно утилизируем старые боеприпасы.
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