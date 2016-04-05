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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:02

  andrijk777 написав:
  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!


не можна, це чисто теоретична концепція
а практика геть інша

З такими геніальними диванними аргументами не посперечаєшся. :mrgreen:


а вас часом москальня рублями не підгодовує? бо щось попахують ваші дописи вражим змістом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:05

  andrijk777 написав:Тут дехто написав що війна це економіка. Хочу заперечити це твердження(штамп).
Можливо це правда для 2 Світової, але не для нашої війни.
Отже - були дані що РФ з початку війни тільки від Європи отримала 35 лярдів.
Ціна хорошого танку - 5 лямів.
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
Маючи 7000 танків пу б точно захопив Київ за 3 дні.

Просто надо понимать, что понятие "экономика" сильно шире, чем "кешфло" :-))))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:33

Честно говоря уже подзадолбали эти мерялки писюнами,это касается не только последних двух, хотя у каждого были полезные посты в этой теме,ни кого из вас не считаю врагом Украины.Это и так понятно что это эмоции.
Выясняйте свои мысли в лс.
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