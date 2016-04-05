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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:02

  andrijk777 написав:
  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!


не можна, це чисто теоретична концепція
а практика геть інша

З такими геніальними диванними аргументами не посперечаєшся. :mrgreen:


а вас часом москальня рублями не підгодовує? бо щось попахують ваші дописи вражим змістом
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:05

  andrijk777 написав:Тут дехто написав що війна це економіка. Хочу заперечити це твердження(штамп).
Можливо це правда для 2 Світової, але не для нашої війни.
Отже - були дані що РФ з початку війни тільки від Європи отримала 35 лярдів.
Ціна хорошого танку - 5 лямів.
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
Маючи 7000 танків пу б точно захопив Київ за 3 дні.

Просто надо понимать, что понятие "экономика" сильно шире, чем "кешфло" :-))))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:33

Честно говоря уже подзадолбали эти мерялки писюнами,это касается не только последних двух, хотя у каждого были полезные посты в этой теме,ни кого из вас не считаю врагом Украины.Это и так понятно что это эмоции.
Выясняйте свои мысли в лс.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:06

  greenozon написав:а вас часом москальня рублями не підгодовує
человек не имел опыта работы в производстве, я поэтому и прекратил диалог. РФ свои автозаводы построить не может, те что есть либо наследие совка (УАЗ, КамАЗ, газ, Урал с соответствующим дерьмом на выходе) либо иностранные отверточные сборки. А тут танк. Воспринимаю этот месседж как плоский юмор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:36

В Росії розбився військовий літак МіГ-31
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338127/

невже санкції в дії? :)
або ГУСИ!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:38

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:55

  vitaliian написав:
  greenozon написав:а вас часом москальня рублями не підгодовує
человек не имел опыта работы в производстве, я поэтому и прекратил диалог. РФ свои автозаводы построить не может, те что есть либо наследие совка (УАЗ, КамАЗ, газ, Урал с соответствующим дерьмом на выходе) либо иностранные отверточные сборки. А тут танк. Воспринимаю этот месседж как плоский юмор.

А мені і не потрібен "опыта работы в производстве". Я оголошую тендер на 10 лярдів і буду мати чергу бажаючих побудувати завод. Весь світ так робить. Які проблеми?
СРСР також не міг створити норм авто, зате танки клепав найкращі в світі і найбільше в світі.
І авто насправді створити набагато(в рази) тяжче ніж танк. Тому що авто - це комерція. Глупо створювати авто, яке буде коштувати умовно 50к, якщо аналогічне за бугром коштує 20к. Простіше тупо купити імпортне. А з танком не глупо. Можна створити танк за 15 лямів і штампувати його без проблем. І не важливо що за бугром такий самий коштує 5 лямів.
В сучасному світі, якщо ти маєш бабло і "достатньо" мирна держава - ти можеш побудувати/купити все що хочеш.
пу потрібно було спочатку створити нормальну промисловість, а потім воювати. Так робили всі толкові "завоеватэли мира"(Гітлер, Сталін). А якщо думати про палаци і яхти то в тебе і вилізуть проблеми типу "де взяти танки маючи 35 лярдів".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:56

По подсчетам команды Oryx (производятся по фото- и видео-материалам) на данный момент Россия потеряла уже 425 танков. На 24 февраля, до начала второго этапа войны, у Первой гвардейской танковой армии на вооружении стояли порядка 520 танков. Таким образом, при сохранении темпа Россия скоро потеряет количество танков, эквивалентное целой танковой армии. Также, если взять цифры команды Oryx и разделить на количество дней, Россия теряет в среднем по 11-12 танков в день, что очень много. Восполнение таких потерь – задача на много лет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:01

  andrijk777 написав:пу потрібно було спочатку створити нормальну промисловість
наймитесь к нему советником)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я оголошую тендер на 10 лярдів і буду мати чергу бажаючих побудувати завод. Весь світ так робить. Які проблеми?
Ніяких...
Завод побудують ...і він буде просто гарним( чи не гарним) памятником тупого витрачання грошей..
Бо після будівництва заводу треба буде оголошувати тендер по
а - створенню необхідної кількості кваліфікованих працівників( працівники є,але їх кількість обмежена, тому створення нового місця праці створить проблему в тих заводів де ці працівники працювали до того)
б - створенню необхідної кількості суміжних заводів які будуть випускати комплектуючі..і от тут халепа..бо є така штука як технології/патенти..які не всім продаються...їх звичайно можна вкрасти..але тоді треба оголосити наступний тендер
в - по створенню мережі шпигунів ( після 2-ї світової , СРСР підтримували як носія альтернативного варіанту розвитку суспільства, а яку альтернативу пропонує рф?

Далі продовжувати?
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