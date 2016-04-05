а вас часом москальня рублями не підгодовує? бо щось попахують ваші дописи вражим змістом
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:02
а вас часом москальня рублями не підгодовує? бо щось попахують ваші дописи вражим змістом
Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:05
Просто надо понимать, что понятие "экономика" сильно шире, чем "кешфло" )))
Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:33
Честно говоря уже подзадолбали эти мерялки писюнами,это касается не только последних двух, хотя у каждого были полезные посты в этой теме,ни кого из вас не считаю врагом Украины.Это и так понятно что это эмоции.
Выясняйте свои мысли в лс.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:06
человек не имел опыта работы в производстве, я поэтому и прекратил диалог. РФ свои автозаводы построить не может, те что есть либо наследие совка (УАЗ, КамАЗ, газ, Урал с соответствующим дерьмом на выходе) либо иностранные отверточные сборки. А тут танк. Воспринимаю этот месседж как плоский юмор.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:36
В Росії розбився військовий літак МіГ-31
невже санкції в дії?
або ГУСИ!
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:55
А мені і не потрібен "опыта работы в производстве". Я оголошую тендер на 10 лярдів і буду мати чергу бажаючих побудувати завод. Весь світ так робить. Які проблеми?
СРСР також не міг створити норм авто, зате танки клепав найкращі в світі і найбільше в світі.
І авто насправді створити набагато(в рази) тяжче ніж танк. Тому що авто - це комерція. Глупо створювати авто, яке буде коштувати умовно 50к, якщо аналогічне за бугром коштує 20к. Простіше тупо купити імпортне. А з танком не глупо. Можна створити танк за 15 лямів і штампувати його без проблем. І не важливо що за бугром такий самий коштує 5 лямів.
В сучасному світі, якщо ти маєш бабло і "достатньо" мирна держава - ти можеш побудувати/купити все що хочеш.
пу потрібно було спочатку створити нормальну промисловість, а потім воювати. Так робили всі толкові "завоеватэли мира"(Гітлер, Сталін). А якщо думати про палаци і яхти то в тебе і вилізуть проблеми типу "де взяти танки маючи 35 лярдів".
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:56
По подсчетам команды Oryx (производятся по фото- и видео-материалам) на данный момент Россия потеряла уже 425 танков. На 24 февраля, до начала второго этапа войны, у Первой гвардейской танковой армии на вооружении стояли порядка 520 танков. Таким образом, при сохранении темпа Россия скоро потеряет количество танков, эквивалентное целой танковой армии. Также, если взять цифры команды Oryx и разделить на количество дней, Россия теряет в среднем по 11-12 танков в день, что очень много. Восполнение таких потерь – задача на много лет.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:01
Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ніяких...
Завод побудують ...і він буде просто гарним( чи не гарним) памятником тупого витрачання грошей..
Бо після будівництва заводу треба буде оголошувати тендер по
а - створенню необхідної кількості кваліфікованих працівників( працівники є,але їх кількість обмежена, тому створення нового місця праці створить проблему в тих заводів де ці працівники працювали до того)
б - створенню необхідної кількості суміжних заводів які будуть випускати комплектуючі..і от тут халепа..бо є така штука як технології/патенти..які не всім продаються...їх звичайно можна вкрасти..але тоді треба оголосити наступний тендер
в - по створенню мережі шпигунів ( після 2-ї світової , СРСР підтримували як носія альтернативного варіанту розвитку суспільства, а яку альтернативу пропонує рф?
Далі продовжувати?
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