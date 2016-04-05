Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:41

Hotab написав: prodigy написав: Hotab



хотел спросить, вы в Сьерра Леоне не работали по линии миротворцев ООН?

я регулярно заходил во Фритаун в 2005-2010



можете ответить в личку хотел спросить, вы в Сьерра Леоне не работали по линии миротворцев ООН?я регулярно заходил во Фритаун в 2005-2010можете ответить в личку

Не, я по DRC. Не, я по DRC.

ясно, я с 1997 по 2010 (с перерывом в один год)работал на разных линиях:Северная Европа -Западная Африка,Средиземное море-Западная Африкабыл практически во всех портах от Дакара и до Дурбана по многу разу меня в некоторые порты (Абиджан,Пуэнт-Нуар, Луанда) больше 70 порто заходов в каждыйв 2010-2011 работал два раза по 3 месяца между Пуэнт-Нуар (Конго) и Матади (Демократическая Республика Конго), заходил в Матади раз 10река Конго имеет очень сильное течение, которое меняет конфигурацию берегов,у нас были электронные карты 2002/2003 года(бумажные вообще не привезли),за это время река смыла маленькие острова и образовались новые острова (я делал фотки с экрана Electronic Chart Display and Information System, ECDIS), где судно идет прямо через остров (по факту вода, но на экране остров), впереди идущее судно село на мель.Лоцман говорит, туда нельзя там мелко, через 2 дня другой лоцман вел нас на выход по тому рукаву (где 2 дня назад судно было не мели), говорит утром промерили-нормально проскочим, в общем экстрим был постоянно, на якоре в Бома взяли 4 человека охраны (против пиратов и воров), ночью приехали на лодках пираты(воры) и наша security фактически помогла им забраться на борт (там один брат в охране, второй ворует ночью)позывной лоцманской станции на входе в реку Конго:Banana Pilot (без приколов)выходил пару раз погулять в Матади, не далее, чем 1км от проходной (видел солдат с оружием и даже подростков лет 15-16 с АК47)местные бизнесмены продавали фигурки из слоновой кости (но за такие сувениры в аэропорту Амстердама можно получить штраф 2000 евро, но некоторые покупали, хотя это пошло)