edvardd написав:Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008 - норм
vitaliian написав:ЕС вводит запрет на любые грузоперевозки российских и беларусских транспортных предприятий на территории ЕС, в том числе транзитом. Исключение предоставлено только на отдельных товаров: фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также для перевозки гуманитарной помощи.
Тим часом, США зняло санкції на іниернет обладнення:
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Министерства финансов Соединённых Штатов. Документ предусматривает снятие запрета на поставку телекоммуникационного и интернет-оборудования на территорию России.
Цитата «Разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или американскими гражданами, где бы они ни находились, в Россию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имён», — сообщается в пресс-релизе ведомства, датированным 7 апреля 2022 года.
При этом в документе отмечается, что открытие или ведение корреспондентских, или транзакционных счетов «для или от имени» российских финансовых институтов, находящихся под санкциями, по-прежнему запрещено. Кроме того, упоминается в документе и запрет на списание средств в США со счетов Центрального Банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов Российской Федерации.
edvardd написав:Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008 - норм
Можно ссьілку на источник?
тама єто - в телеграмі канал щось тіпа - свр генерал
оно там пише - пітун їв амари. гадив рідким - лікар рекомедував хімію..
vitaliian написав:ЕС вводит запрет на любые грузоперевозки российских и беларусских транспортных предприятий на территории ЕС, в том числе транзитом. Исключение предоставлено только на отдельных товаров: фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также для перевозки гуманитарной помощи.
Тим часом, США зняло санкції на іниернет обладнення:
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Министерства финансов Соединённых Штатов. Документ предусматривает снятие запрета на поставку телекоммуникационного и интернет-оборудования на территорию России.
Цитата «Разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или американскими гражданами, где бы они ни находились, в Россию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет — таким, как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имён», — сообщается в пресс-релизе ведомства, датированным 7 апреля 2022 года.
При этом в документе отмечается, что открытие или ведение корреспондентских, или транзакционных счетов «для или от имени» российских финансовых институтов, находящихся под санкциями, по-прежнему запрещено. Кроме того, упоминается в документе и запрет на списание средств в США со счетов Центрального Банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов Российской Федерации.
ві точна не панімаїті - мі їм (раїсі) модем з жучком, модем нам інфу...
edvardd написав:Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008 - норм
Можно ссьілку на источник?
тама єто - в телеграмі канал щось тіпа - свр генерал
оно там пише - пітун їв амари. гадив рідким - лікар рекомедував хімію..
хотел спросить, вы в Сьерра Леоне не работали по линии миротворцев ООН? я регулярно заходил во Фритаун в 2005-2010
можете ответить в личку
Не, я по DRC.
ясно, я с 1997 по 2010 (с перерывом в один год) работал на разных линиях: Северная Европа -Западная Африка, Средиземное море-Западная Африка
был практически во всех портах от Дакара и до Дурбана по многу раз у меня в некоторые порты (Абиджан,Пуэнт-Нуар, Луанда) больше 70 порто заходов в каждый
в 2010-2011 работал два раза по 3 месяца между Пуэнт-Нуар (Конго) и Матади (Демократическая Республика Конго), заходил в Матади раз 10
река Конго имеет очень сильное течение, которое меняет конфигурацию берегов, у нас были электронные карты 2002/2003 года(бумажные вообще не привезли), за это время река смыла маленькие острова и образовались новые острова (я делал фотки с экрана Electronic Chart Display and Information System, ECDIS), где судно идет прямо через остров (по факту вода, но на экране остров), впереди идущее судно село на мель. Лоцман говорит, туда нельзя там мелко, через 2 дня другой лоцман вел нас на выход по тому рукаву (где 2 дня назад судно было не мели), говорит утром промерили-нормально проскочим, в общем экстрим был постоянно, на якоре в Бома взяли 4 человека охраны (против пиратов и воров), ночью приехали на лодках пираты(воры) и наша security фактически помогла им забраться на борт (там один брат в охране, второй ворует ночью)
позывной лоцманской станции на входе в реку Конго: Banana Pilot (без приколов)
выходил пару раз погулять в Матади, не далее, чем 1км от проходной (видел солдат с оружием и даже подростков лет 15-16 с АК47) местные бизнесмены продавали фигурки из слоновой кости (но за такие сувениры в аэропорту Амстердама можно получить штраф 2000 евро, но некоторые покупали, хотя это пошло)
GALeon написав:Тим часом, США зняло санкції на іниернет обладнення:
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Министерства финансов Соединённых Штатов. Документ предусматривает снятие запрета на поставку телекоммуникационного и интернет-оборудования на территорию России.
С санкциями вообще дурь какая-то. Санкции должны мешать зарабатывать валюту россии, а не мешать ее тратить. Понятно, что обязательны санкции на поставку в рф любых высоких технологий и готовых компонентов по газу-нефти(и других природных ресурсов), оборонке, транспорту, космической сфере. Обязательны санкции по продаже россией продукции этих же областей. Но нахрена эти выходы-приостановки деятельности ашанов, икей, макдональдсов,западных киностудий и прочего подобного? Расчет был на то, что граждане рф взбунтуются, лишившись привычных благ??? Да, нет, они говно жрать будут и прихлопывать в ладоши, если им Соловьев со Скабеевой по ТВ скажут, что "надо потерпеть" и эта жертва нужна для "борьбы с НАТО". В результате валюта в рф идет от продажи нефти-газа практически прежним потоком, а тратить им ее некуда, даже на западный ширпотреб и западные развлечения. На сегодня доллар в рф уже ниже, чем был на 24.02
Damien написав:Но нахрена эти выходы-приостановки деятельности ашанов, икей, макдональдсов,западных киностудий и прочего подобного? Расчет был на то, что граждане рф взбунтуются, лишившись привычных благ??? Да, нет, они говно жрать будут и прихлопывать в ладоши, если им Соловьев со Скабеевой по ТВ скажут, что "надо потерпеть" и эта жертва нужна для "борьбы с НАТО".
там все в комплексе , не нужно задавать такие вопроси. не все там смотрят ТВ , многих уже лупит похуже фронта , свои же лупят - ценами, расценками , неопределенностями.