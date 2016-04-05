настільки змістовних спікерів ще пошукати!
- передивився всю дискуссію на одному подиху!
про українців, Запад та свинособак, їхню сутність, психологію, культуру, історію, релігію:
"Андрей Левченко: Уметь ненавидеть"
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 22:18
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настільки змістовних спікерів ще пошукати!
- передивився всю дискуссію на одному подиху!
про українців, Запад та свинособак, їхню сутність, психологію, культуру, історію, релігію:
"Андрей Левченко: Уметь ненавидеть"
Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:48
Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні та тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Олександр Дворніков. Він відповідає за покращення координації.
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