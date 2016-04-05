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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 22:18

.

настільки змістовних спікерів ще пошукати!
- передивився всю дискуссію на одному подиху!

про українців, Запад та свинособак, їхню сутність, психологію, культуру, історію, релігію:

"Андрей Левченко: Уметь ненавидеть"
https://m.youtube.com/watch?v=m2wRBXK7SmM

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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:48

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні та тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Олександр Дворніков. Він відповідає за покращення координації.
stargazer
 
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