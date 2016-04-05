Додано: Суб 09 кві, 2022 01:23

Продолжим аналитику без дешевой пропаганды РФ.



"Ка-52 "Аллигатор" - как ВСУ уничтожило все мифы российских пропагандистов об этом вертолете



С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже с десяток новейших Ка-52 армии РФ.



Российская пропаганда создала вокруг ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" один из величайших своих мифов. О нем рассказывали, как о самой новой и эффективной машине в арсенале армии РФ. Мол, именно в этой машине объединилась исключительная маневренность, высокоточное оружие и беспрецедентный для вертолета уровень бронирования.



Но, как это произошло с другой российской техникой, реальность оказалась далекой от пропагандистских историй про "аналоговнет".



Характеристики Ка-52 на бумаге



Сначала следует развенчать миф о том, что Ка-52 это российская разработка. На самом деле это просто двухместная версия вертолета Ка-50 "Черная акула", который разрабатывался еще в 70-х годах, то есть полвека назад, а свой первый полет совершил в 1982 году.



Но в итоге, только в 2010-х годах, то есть через 30 лет, на волне бешеных нефтедолларов, в серию пошла двухместная версия, которую начертили в 80-х годах в качестве разведывательно-командной машины. Она, кстати, поднялась в небо еще в 90-е.



Главными особенностями Ка-52 в РФ называли мощный прицельный комплекс и бортовой комплекс обороны, который способен обеспечить защиту от зенитных ракет всех видов.



В агитках российских пропагандистов боевое использование Ка-52 выглядело как безнаказанный расстрел в любое время суток противника высокоточными ракетами "Вихрь" с 6-10 км, а если даже враг коварно использует ПЗРК, то система безопасности сообщит пилотам и поставит помехи.



Но одно дело писать об "аналоговнет", а совсем другое - реальное боевое использование. И бои в Украине очень быстро расставили все по своим местам.



В частности, оказалось, что в двухместном Ка-52, не то что "бронекапсулы", а брони нет от слова совсем. На практике его можно вывести из строя винтовочным калибром 7,62 мм. То есть пулеметным огнем, который прошивает вертолет во всех проекциях, включая моторный отсек и кабину.



В реальном бою использование ракет "Вихрь" встречается только на агитационных российских видео, снятых по принципу - куда ракета попала там и была цель.



В видео с реальным боевым применением Ка-52 чаще использует неуправляемые реактивные снаряды, которыми стреляет из кабрирования - задирая нос вертолета для увеличения дальности стрельбы.



Такой маневр позволяет лишь приблизительно прицеливаться в район цели, а нужен он лишь для того, чтобы не заходить в зону пуска ПЗРК. И этот факт дополнительного говорит о надежности бортового комплекса обороны Ка-52.



А окончательный гвоздь у него был забит противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П". Именно из этого оружия от ДККБ "Луч" украинские десантники уничтожили находящийся в воздухе Ка-52.



Для понимания уровня "унижения", ПТРК - это оружие которое предназначено для уничтожения бронетехники. Результативная стрельба из нее по вертолетам в воздухе технически, конечно, возможна, однако это исключительные случаи, которые в истории по всему миру было просто единичными и превращались в легенды.



Дело в том, что скорость полета противотанковой ракеты около 720 км/ч, а ракета из переносного зенитного ракетного комплекса типа Stinger почти в четыре раза быстрее - 2700 км/ч, более того, она более маневренная и имеет собственную систему наведения.



То есть уничтожение Ка-52 с ПТРК - это настоящая оплеуха украинских оружейников и бойцов всему рашистскому военно-промышленному комплексу."