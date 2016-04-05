RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 22:18

.

настільки змістовних спікерів ще пошукати!
- передивився всю дискуссію на одному подиху!

про українців, Запад та свинособак, їхню сутність, психологію, культуру, історію, релігію:

"Андрей Левченко: Уметь ненавидеть"
https://m.youtube.com/watch?v=m2wRBXK7SmM

flysoulfly
 
Повідомлень: 467
З нами з: 13.01.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:48

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні та тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Олександр Дворніков. Він відповідає за покращення координації.
stargazer
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 15.04.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 01:23

Продолжим аналитику без дешевой пропаганды РФ.

"Ка-52 "Аллигатор" - как ВСУ уничтожило все мифы российских пропагандистов об этом вертолете

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже с десяток новейших Ка-52 армии РФ.

Российская пропаганда создала вокруг ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" один из величайших своих мифов. О нем рассказывали, как о самой новой и эффективной машине в арсенале армии РФ. Мол, именно в этой машине объединилась исключительная маневренность, высокоточное оружие и беспрецедентный для вертолета уровень бронирования.

Но, как это произошло с другой российской техникой, реальность оказалась далекой от пропагандистских историй про "аналоговнет".

Характеристики Ка-52 на бумаге

Сначала следует развенчать миф о том, что Ка-52 это российская разработка. На самом деле это просто двухместная версия вертолета Ка-50 "Черная акула", который разрабатывался еще в 70-х годах, то есть полвека назад, а свой первый полет совершил в 1982 году.

Но в итоге, только в 2010-х годах, то есть через 30 лет, на волне бешеных нефтедолларов, в серию пошла двухместная версия, которую начертили в 80-х годах в качестве разведывательно-командной машины. Она, кстати, поднялась в небо еще в 90-е.

Главными особенностями Ка-52 в РФ называли мощный прицельный комплекс и бортовой комплекс обороны, который способен обеспечить защиту от зенитных ракет всех видов.

В агитках российских пропагандистов боевое использование Ка-52 выглядело как безнаказанный расстрел в любое время суток противника высокоточными ракетами "Вихрь" с 6-10 км, а если даже враг коварно использует ПЗРК, то система безопасности сообщит пилотам и поставит помехи.

Но одно дело писать об "аналоговнет", а совсем другое - реальное боевое использование. И бои в Украине очень быстро расставили все по своим местам.

В частности, оказалось, что в двухместном Ка-52, не то что "бронекапсулы", а брони нет от слова совсем. На практике его можно вывести из строя винтовочным калибром 7,62 мм. То есть пулеметным огнем, который прошивает вертолет во всех проекциях, включая моторный отсек и кабину.

В реальном бою использование ракет "Вихрь" встречается только на агитационных российских видео, снятых по принципу - куда ракета попала там и была цель.

В видео с реальным боевым применением Ка-52 чаще использует неуправляемые реактивные снаряды, которыми стреляет из кабрирования - задирая нос вертолета для увеличения дальности стрельбы.

Такой маневр позволяет лишь приблизительно прицеливаться в район цели, а нужен он лишь для того, чтобы не заходить в зону пуска ПЗРК. И этот факт дополнительного говорит о надежности бортового комплекса обороны Ка-52.

А окончательный гвоздь у него был забит противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П". Именно из этого оружия от ДККБ "Луч" украинские десантники уничтожили находящийся в воздухе Ка-52.

Для понимания уровня "унижения", ПТРК - это оружие которое предназначено для уничтожения бронетехники. Результативная стрельба из нее по вертолетам в воздухе технически, конечно, возможна, однако это исключительные случаи, которые в истории по всему миру было просто единичными и превращались в легенды.

Дело в том, что скорость полета противотанковой ракеты около 720 км/ч, а ракета из переносного зенитного ракетного комплекса типа Stinger почти в четыре раза быстрее - 2700 км/ч, более того, она более маневренная и имеет собственную систему наведения.

То есть уничтожение Ка-52 с ПТРК - это настоящая оплеуха украинских оружейников и бойцов всему рашистскому военно-промышленному комплексу."
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10758
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 01:26

З форумів рашиків.
Хз чи правда.

То есть они реанимировали старый закон Ленд-Лиза.
Это проблема , ничего это Украине стоить не будет.
Техника и вооружение утраченные во время боевых действий к оплате не подлежат ( т.е бесплатны ) , а остальное.
Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Закон о ленд-лизе[3] (англ. Lend Lease Act) полное название — «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», (англ. An Act to Promote the Defense of the United States) принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США[4].

т.е они открыли для Украины линию абсолютно бесплатной военной помощи по всей номенклатуре вооружений.
т.е мы столкнулись с тем , что весь американский военпром при нужных обстоятельствах будет работать на Украину , а есть ещё и ЕС.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10758
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 07:52

  Ukrainian написав:З форумів рашиків.
Хз чи правда.

То есть они реанимировали старый закон Ленд-Лиза.
Это проблема , ничего это Украине стоить не будет.
Техника и вооружение утраченные во время боевых действий к оплате не подлежат ( т.е бесплатны ) , а остальное.
Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Закон о ленд-лизе[3] (англ. Lend Lease Act) полное название — «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», (англ. An Act to Promote the Defense of the United States) принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США[4].

т.е они открыли для Украины линию абсолютно бесплатной военной помощи по всей номенклатуре вооружений.
т.е мы столкнулись с тем , что весь американский военпром при нужных обстоятельствах будет работать на Украину , а есть ещё и ЕС.


ты ветку читаешь поперек, это выдержки со статьи из Википедии, которую я вчера здесь уже приводил, специально для тебя (чтобы опровергнуть твой бред про хаммеры)
prodigy
 
Повідомлень: 7670
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2995 раз.
Подякували: 2909 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 693694695696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93098
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2231)
09.04.2022 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.