Додано: Суб 09 кві, 2022 01:26

З форумів рашиків.

Хз чи правда.



То есть они реанимировали старый закон Ленд-Лиза.

Это проблема , ничего это Украине стоить не будет.

Техника и вооружение утраченные во время боевых действий к оплате не подлежат ( т.е бесплатны ) , а остальное.

Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Закон о ленд-лизе[3] (англ. Lend Lease Act) полное название — «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», (англ. An Act to Promote the Defense of the United States) принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:

переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);

в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США[4].



т.е они открыли для Украины линию абсолютно бесплатной военной помощи по всей номенклатуре вооружений.

т.е мы столкнулись с тем , что весь американский военпром при нужных обстоятельствах будет работать на Украину , а есть ещё и ЕС.