настільки змістовних спікерів ще пошукати!
- передивився всю дискуссію на одному подиху!
про українців, Запад та свинособак, їхню сутність, психологію, культуру, історію, релігію:
"Андрей Левченко: Уметь ненавидеть"
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 22:18
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настільки змістовних спікерів ще пошукати!
- передивився всю дискуссію на одному подиху!
про українців, Запад та свинособак, їхню сутність, психологію, культуру, історію, релігію:
"Андрей Левченко: Уметь ненавидеть"
Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:48
Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні та тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Олександр Дворніков. Він відповідає за покращення координації.
Додано: Суб 09 кві, 2022 01:23
Продолжим аналитику без дешевой пропаганды РФ.
"Ка-52 "Аллигатор" - как ВСУ уничтожило все мифы российских пропагандистов об этом вертолете
С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже с десяток новейших Ка-52 армии РФ.
Российская пропаганда создала вокруг ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" один из величайших своих мифов. О нем рассказывали, как о самой новой и эффективной машине в арсенале армии РФ. Мол, именно в этой машине объединилась исключительная маневренность, высокоточное оружие и беспрецедентный для вертолета уровень бронирования.
Но, как это произошло с другой российской техникой, реальность оказалась далекой от пропагандистских историй про "аналоговнет".
Характеристики Ка-52 на бумаге
Сначала следует развенчать миф о том, что Ка-52 это российская разработка. На самом деле это просто двухместная версия вертолета Ка-50 "Черная акула", который разрабатывался еще в 70-х годах, то есть полвека назад, а свой первый полет совершил в 1982 году.
Но в итоге, только в 2010-х годах, то есть через 30 лет, на волне бешеных нефтедолларов, в серию пошла двухместная версия, которую начертили в 80-х годах в качестве разведывательно-командной машины. Она, кстати, поднялась в небо еще в 90-е.
Главными особенностями Ка-52 в РФ называли мощный прицельный комплекс и бортовой комплекс обороны, который способен обеспечить защиту от зенитных ракет всех видов.
В агитках российских пропагандистов боевое использование Ка-52 выглядело как безнаказанный расстрел в любое время суток противника высокоточными ракетами "Вихрь" с 6-10 км, а если даже враг коварно использует ПЗРК, то система безопасности сообщит пилотам и поставит помехи.
Но одно дело писать об "аналоговнет", а совсем другое - реальное боевое использование. И бои в Украине очень быстро расставили все по своим местам.
В частности, оказалось, что в двухместном Ка-52, не то что "бронекапсулы", а брони нет от слова совсем. На практике его можно вывести из строя винтовочным калибром 7,62 мм. То есть пулеметным огнем, который прошивает вертолет во всех проекциях, включая моторный отсек и кабину.
В реальном бою использование ракет "Вихрь" встречается только на агитационных российских видео, снятых по принципу - куда ракета попала там и была цель.
В видео с реальным боевым применением Ка-52 чаще использует неуправляемые реактивные снаряды, которыми стреляет из кабрирования - задирая нос вертолета для увеличения дальности стрельбы.
Такой маневр позволяет лишь приблизительно прицеливаться в район цели, а нужен он лишь для того, чтобы не заходить в зону пуска ПЗРК. И этот факт дополнительного говорит о надежности бортового комплекса обороны Ка-52.
А окончательный гвоздь у него был забит противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П". Именно из этого оружия от ДККБ "Луч" украинские десантники уничтожили находящийся в воздухе Ка-52.
Для понимания уровня "унижения", ПТРК - это оружие которое предназначено для уничтожения бронетехники. Результативная стрельба из нее по вертолетам в воздухе технически, конечно, возможна, однако это исключительные случаи, которые в истории по всему миру было просто единичными и превращались в легенды.
Дело в том, что скорость полета противотанковой ракеты около 720 км/ч, а ракета из переносного зенитного ракетного комплекса типа Stinger почти в четыре раза быстрее - 2700 км/ч, более того, она более маневренная и имеет собственную систему наведения.
То есть уничтожение Ка-52 с ПТРК - это настоящая оплеуха украинских оружейников и бойцов всему рашистскому военно-промышленному комплексу."
Додано: Суб 09 кві, 2022 01:26
З форумів рашиків.
Хз чи правда.
То есть они реанимировали старый закон Ленд-Лиза.
Это проблема , ничего это Украине стоить не будет.
Техника и вооружение утраченные во время боевых действий к оплате не подлежат ( т.е бесплатны ) , а остальное.
Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Закон о ленд-лизе[3] (англ. Lend Lease Act) полное название — «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», (англ. An Act to Promote the Defense of the United States) принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:
переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);
в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США[4].
т.е они открыли для Украины линию абсолютно бесплатной военной помощи по всей номенклатуре вооружений.
т.е мы столкнулись с тем , что весь американский военпром при нужных обстоятельствах будет работать на Украину , а есть ещё и ЕС.
Додано: Суб 09 кві, 2022 07:52
ты ветку читаешь поперек, это выдержки со статьи из Википедии, которую я вчера здесь уже приводил, специально для тебя (чтобы опровергнуть твой бред про хаммеры)
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:00
И чем он такой классный этот Андрей Левченко? спикает на русском, разделил украинцев на пять типов (может сортов?), жителей восточных областей обосрал. Следующий шаг федерализация.
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:18
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:23
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как к нам едет система С-300.
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:56
Суровые коты войны
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