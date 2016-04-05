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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:10
vitaliian написав:
Владимир Зеленский в интервью одному из изданий рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательства, что резня в Буче не была постановкой Украины.
Билет до Краматорска ему в помощь и дальше с рюкзачком прогулка до Мариуполя.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:15
Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
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