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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:10

  vitaliian написав:
Владимир Зеленский в интервью одному из изданий рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательства, что резня в Буче не была постановкой Украины.

Билет до Краматорска ему в помощь и дальше с рюкзачком прогулка до Мариуполя.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:15

На РФ собираются банить Ютуб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
vitaliian
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