"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.
За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки". "Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3332673
vitaliian написав:Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
Пошли по пути Китая и Ирана? Что еще раз говорит о развертывании глобальной конфронтации автократических евроазиатских и национал-популистских (латиносы) режимов с западной моделью цивилизации. На их стороне обладание огромными природными ресурсами и мировой фабрикой (об этом уже существует много аналитических статей).
Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа? 1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны) 2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа 3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов 4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой. На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле. Китай посмотрит и сделает то же самое
V2 написав:"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.
За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки". "Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3332673
Бред. Какая демократия? Может еще канал Мураева включить? Война. После войны включат ваши каналы, смотрите, засмотритесь. Сейчас нельзя воевать против собственной власти, ибо она вместе с народом воюет за Украину. Это прописные истины.
Damien написав:Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа? 1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны) 2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа 3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов 4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой. На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле. Китай посмотрит и сделает то же самое