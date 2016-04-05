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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:10

  vitaliian написав:
Владимир Зеленский в интервью одному из изданий рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательства, что резня в Буче не была постановкой Украины.

Билет до Краматорска ему в помощь и дальше с рюкзачком прогулка до Мариуполя.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:15

На РФ собираются банить Ютуб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.

За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".
"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3332673
V2
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:01

  vitaliian написав:Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».

Пошли по пути Китая и Ирана?
Что еще раз говорит о развертывании глобальной конфронтации автократических евроазиатских и национал-популистских (латиносы) режимов с западной моделью цивилизации. На их стороне обладание огромными природными ресурсами и мировой фабрикой (об этом уже существует много аналитических статей).
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:07

  Starikan написав:На их стороне обладание огромными природными ресурсами и мировой фабрикой
без рынков сбыта их фабрики бесполезные помещения.

Гугл что то знает
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа?
1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны)
2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа
3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов
4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой.
На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле.
Китай посмотрит и сделает то же самое
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:21

  V2 написав:"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.

За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".
"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3332673
Бред. Какая демократия? Может еще канал Мураева включить? Война. После войны включат ваши каналы, смотрите, засмотритесь. Сейчас нельзя воевать против собственной власти, ибо она вместе с народом воюет за Украину. Это прописные истины.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:23

  Damien написав:Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа?
1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны)
2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа
3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов
4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой.
На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле.
Китай посмотрит и сделает то же самое
:) Наивные рассуждения.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:28

  otg написав:.........
:) Наивные рассуждения.

Как и очень многие другие сейчас на форуме.
ЛАД
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  #<1 ... 694695696697
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