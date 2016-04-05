Билет до Краматорска ему в помощь и дальше с рюкзачком прогулка до Мариуполя.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:10
Додано: Суб 09 кві, 2022 10:15
На РФ собираются банить Ютуб
Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
Додано: Суб 09 кві, 2022 10:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.
За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".
"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело:
Додано: Суб 09 кві, 2022 11:01
Пошли по пути Китая и Ирана?
Что еще раз говорит о развертывании глобальной конфронтации автократических евроазиатских и национал-популистских (латиносы) режимов с западной моделью цивилизации. На их стороне обладание огромными природными ресурсами и мировой фабрикой (об этом уже существует много аналитических статей).
Додано: Суб 09 кві, 2022 11:07
Додано: Суб 09 кві, 2022 11:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа?
1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны)
2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа
3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов
4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой.
На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле.
Китай посмотрит и сделает то же самое
Додано: Суб 09 кві, 2022 12:21
Бред. Какая демократия? Может еще канал Мураева включить? Война. После войны включат ваши каналы, смотрите, засмотритесь. Сейчас нельзя воевать против собственной власти, ибо она вместе с народом воюет за Украину. Это прописные истины.
Додано: Суб 09 кві, 2022 12:23
Наивные рассуждения.
Додано: Суб 09 кві, 2022 12:28
Додано: Суб 09 кві, 2022 12:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По Запорізькій АЕС стріляли танки, обладнанні оптичними пристроями, які до рф поставляла Франція вже після заборони на поставки до раши
«Щойно на телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" було опубліковано докази того, що французька компанія THALES, яка виробляє серед іншого прибори інфрачервоного бачення та оптичні пристрої для танків, все ж таки постачала продукцію військового призначення до РФ вже після того, як Євросоюз ввів у дію збройне ембарго щодо Росії.
Детально про це я написав у своєму англомовному матеріалі
Ембарго обходили за допомогою лазівки, що спеціально була залишена у прийнятих Європарламентом документах
Лазівка полягала в тому, що не можна постачати до Росії озброєння за новими контрактами. І не можна підписувати нові. Однак, старі контракти підписані до введення ембарго, треба виконати
Компанія THALES просто продовжувала дію старих контрактів за допомогою додаткових угод. І формально не порушувала закон. Усі французи,з якими я спілкувався, підкреслюють, що це були старі контракти. Насправді,поставки були у 2015-2016 роках і доходили аж до 2018.
Ймовірно, докази такого цинізму були представлені сьогодні пані Урсулі фон дер Ляйен, під час її візиту в Київ, з метою запобігання продовження цієї ганебної практики
Жахливим є те, що,обладнані цими пристроями, російські Т-72 гатили по Запорізькій АЕС, точно усвідомлюючи куди вони стріляють. Оскільки у ці прибори все чудово видно.
Якби вони кудись попали, то тонни ядерного пилу долетіли б і до Франції.
Таким чином, компанія поставила під загрозу власних співгромадян, в тому числі - дітей власних співробітників.
Вже завтра у Франції відбудуться президентські вибори.
Від них буде залежати, який шлях оберуть французи?
Справжніх цінностей свободи, рівності та братерства?
Або, бабла, бабла і бабла?» - експерт з OSINT Дмитро Золотухін.
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