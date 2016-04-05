Додано: Суб 09 кві, 2022 12:53

По Запорізькій АЕС стріляли танки, обладнанні оптичними пристроями, які до рф поставляла Франція вже після заборони на поставки до раши«Щойно на телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" було опубліковано докази того, що французька компанія THALES, яка виробляє серед іншого прибори інфрачервоного бачення та оптичні пристрої для танків, все ж таки постачала продукцію військового призначення до РФ вже після того, як Євросоюз ввів у дію збройне ембарго щодо Росії.Детально про це я написав у своєму англомовному матеріаліЕмбарго обходили за допомогою лазівки, що спеціально була залишена у прийнятих Європарламентом документахЛазівка полягала в тому, що не можна постачати до Росії озброєння за новими контрактами. І не можна підписувати нові. Однак, старі контракти підписані до введення ембарго, треба виконатиКомпанія THALES просто продовжувала дію старих контрактів за допомогою додаткових угод. І формально не порушувала закон. Усі французи,з якими я спілкувався, підкреслюють, що це були старі контракти. Насправді,поставки були у 2015-2016 роках і доходили аж до 2018.Ймовірно, докази такого цинізму були представлені сьогодні пані Урсулі фон дер Ляйен, під час її візиту в Київ, з метою запобігання продовження цієї ганебної практикиЖахливим є те, що,обладнані цими пристроями, російські Т-72 гатили по Запорізькій АЕС, точно усвідомлюючи куди вони стріляють. Оскільки у ці прибори все чудово видно.Якби вони кудись попали, то тонни ядерного пилу долетіли б і до Франції.Таким чином, компанія поставила під загрозу власних співгромадян, в тому числі - дітей власних співробітників.Вже завтра у Франції відбудуться президентські вибори.Від них буде залежати, який шлях оберуть французи?Справжніх цінностей свободи, рівності та братерства?Або, бабла, бабла і бабла?» - експерт з OSINT Дмитро Золотухін.