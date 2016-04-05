Одно худо — от прежней общности с русскоязычным украинским миром остался только один пласт — русского матерного языка. Тут и главное украинское прозвище президента Путина, и направление движения «русского корабля», которое задали украинские пограничники с острова Змеиный.
От официального «русского мира» кремлевские лидеры оставили своим подданным только русский мат. Это поразительное достижение тем более обидно, что в довоенной России было множество прекрасных поэтов и мыслителей. Но сейчас Российской Федерации принадлежат только искандеры и калашниковы, из которых расстреливают города и поселки. А язык русский — не принадлежит.
Damien написав:Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа? 1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны) 2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа 3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов 4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой. На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле. Китай посмотрит и сделает то же самое
Наивные рассуждения.
Ок, наивные. Но именно такая схема работала в Украине в 2007-2009. Несмотря на свою наивность
Starikan написав:На их стороне обладание огромными природными ресурсами и мировой фабрикой
без рынков сбыта их фабрики бесполезные помещения.
Рынки сбыта - многомиллиардное население Азии, Африки и латиносы. Просто за счет численности. Да и с Китаем весь мир спокойно торгует. Не думайте, что они (я имею в виду далеко не только рашку) такие идиоты.
Кстати, о пресловутых санкциях. Зачем запрещать экспорт в рашку, например, предметов роскоши (и других позиций, не имеющих отношения к ее военным и промышленным нуждам)? Пусть себе тратят валюту. Импорт из рашки должен быть, разумеется, прекращен. Как и работа западных предприятий на ее территории.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 09 кві, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Сейчас нельзя воевать против собственной власти,
1. В чому проявлялась "війна із владою"?! 2. Які критерії відключення, чому під них потрапили тільки 3 канали? 3. Яка правова підстава закриття (ми ж не росія, щоб тут втілювати її методи, проти яких повстали)? 4. Чому не закрили кварталівський "байрактар ньюс"?
Faceless Поклацайте всі канали у свого провайдера - здивуєтесь, не всі канали транслюють одне й те саме!
p.s. такі дії, вважаю, реальною диверсією проти Президента та національної єдності посіпак, які захотіли вислужитись та, як кажуть в приказці, розбили лоба!