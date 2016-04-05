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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 696697698699>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:54

"Подстрекаемые Путиным, русские нападают друг на друга из-за войны" - https://www.nytimes.com/2022/04/09/world/europe/putin-russia-war-ukraine.html

"Мины на таймере, разбросанные по украинскому городу
Гражданские лица недалеко от Харькова на северо-востоке Украины обнаруживают новую угрозу: боеприпасы, которые выбрасывают до двух десятков небольших мин, которые взрываются через определенные промежутки времени." - https://www.nytimes.com/2022/04/08/world/europe/ukraine-russia-land-mines.html
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:04

Одно худо — от прежней общности с русскоязычным украинским миром остался только один пласт — русского матерного языка. Тут и главное украинское прозвище президента Путина, и направление движения «русского корабля», которое задали украинские пограничники с острова Змеиный.

От официального «русского мира» кремлевские лидеры оставили своим подданным только русский мат. Это поразительное достижение тем более обидно, что в довоенной России было множество прекрасных поэтов и мыслителей. Но сейчас Российской Федерации принадлежат только искандеры и калашниковы, из которых расстреливают города и поселки. А язык русский — не принадлежит.

https://www.rfi.fr/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/20220403-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:10

  otg написав:
  Damien написав:Почему Европа не пытается применить опыт Украины(Тимошенко с Фирташем и их RosUkrEnergo ) по организации поставок нефти и газа?
1) Вводится полное эмбарго на поставку любых энергоносителей из рф в евросоюз(а желательно не только евросоюз, но и все соседние страны)
2)Создается на границе евросоюза некая фирма, которая формально не принадлежит евросоюзу, но полностью ему подконтрольна. Этой фирме передаются все терминалы по приему нефти и газа
3)Эта фирма предлагает рф купить газ и нефть по цене чуть выше себестоимости(например, нефть не по $100, а по $30-35). Не хотите? Ну поищите кто купит дороже в условиях полного эмбарго. Особенно природный газ, который не продашь никак в обход существующих газопроводов
4)а потом эта фирма, закупающая энергоносители у рф, продает уже далее всем странам евросоюза с минимальной наценкой.
На выхлопе - замену энергоносителей из рф искать не надо(или искать уже не срочно), рф сверхприбылей не имеет(остается только на пожрать, про мегапроекты и вооружение до зубов придется забыть), евросоюз имеет все что и раньше, только в разы дешевле.
Китай посмотрит и сделает то же самое
:) Наивные рассуждения.

Ок, наивные. Но именно такая схема работала в Украине в 2007-2009. Несмотря на свою наивность
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:17

  vitaliian написав:
  Starikan написав:На их стороне обладание огромными природными ресурсами и мировой фабрикой
без рынков сбыта их фабрики бесполезные помещения.

Рынки сбыта - многомиллиардное население Азии, Африки и латиносы. Просто за счет численности.
Да и с Китаем весь мир спокойно торгует.
Не думайте, что они (я имею в виду далеко не только рашку) такие идиоты.

Кстати, о пресловутых санкциях.
Зачем запрещать экспорт в рашку, например, предметов роскоши (и других позиций, не имеющих отношения к ее военным и промышленным нуждам)?
Пусть себе тратят валюту.
Импорт из рашки должен быть, разумеется, прекращен. Как и работа западных предприятий на ее территории.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 09 кві, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21

  Damien написав:...............
Ок, наивные. Но именно такая схема работала в Украине в 2007-2009. Несмотря на свою наивность

В той схеме, скорее всего, работали очень большие откаты в обе стороны.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21

Starikan
Посмотрите личку.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».
Невже нарешті в Ютубі поменшає російського лайна?
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:33

  Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

А побузить?
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Сейчас нельзя воевать против собственной власти,


1. В чому проявлялась "війна із владою"?!
2. Які критерії відключення, чому під них потрапили тільки 3 канали?
3. Яка правова підстава закриття (ми ж не росія, щоб тут втілювати її методи, проти яких повстали)?
4. Чому не закрили кварталівський "байрактар ньюс"?

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Поклацайте всі канали у свого провайдера - здивуєтесь, не всі канали транслюють одне й те саме!

p.s. такі дії, вважаю, реальною диверсією проти Президента та національної єдності посіпак, які захотіли вислужитись та, як кажуть в приказці, розбили лоба!
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