V2 написав:"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.
За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки". "Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3332673
А почему незаслуженно осталась в тени Маруся "Зверобой"?
Пісня Hey Hey Rise Up у виконанні легендарного британського гурту Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка злетіла на вершину чартів у 27 країнах світу Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у facebook.
Він опублікував скрін, який свідчить, що Hey Hey Rise Up лідирує за популярністю серед користувачів iTunes у 27 країнах світу.
Damien написав:Ок, наивные. Но именно такая схема работала в Украине в 2007-2009. Несмотря на свою наивность
Не совсем. Там просто Фирташ имел вход через задние двери в Кремль. Вот они и сварганили тему. С этого краника кормились как и россияне, так и Фирташ с Бойко. Ничего общего это с нынешней ситуацией не имеет.