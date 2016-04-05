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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 697698699700>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:02

  V2 написав:"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.

За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".
"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3332673

А почему незаслуженно осталась в тени Маруся "Зверобой"? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пісня Hey Hey Rise Up у виконанні легендарного британського гурту Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка злетіла на вершину чартів у 27 країнах світу
Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у facebook.

Він опублікував скрін, який свідчить, що Hey Hey Rise Up лідирує за популярністю серед користувачів iTunes у 27 країнах світу.

Pink Floyd 7 квітня вперше за 28 років презентував нову пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України. Вокалістом став лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк
https://espreso.tv/oy-u-luzi-chervona-k ... nakh-svitu
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:22

  Damien написав:Ок, наивные. Но именно такая схема работала в Украине в 2007-2009. Несмотря на свою наивность
Не совсем. Там просто Фирташ имел вход через задние двери в Кремль. Вот они и сварганили тему. С этого краника кормились как и россияне, так и Фирташ с Бойко. Ничего общего это с нынешней ситуацией не имеет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:24

  ЛАД написав:
  Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

А побузить?

Був:
“Прямий”, “Еспресо” та 5 канал 12 годин брали участь у загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або в співпраці з іноземними медіа. https://imi.org.ua/news/pravozahysnyky- ... aly-i44890

Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:27

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:32

  Starikan написав:Кстати, о пресловутых санкциях.
Зачем запрещать экспорт в рашку, например, предметов роскоши (и других позиций, не имеющих отношения к ее военным и промышленным нуждам)?
Пусть себе тратят валюту.
Импорт из рашки должен быть, разумеется, прекращен. Как и работа западных предприятий на ее территории.

Потому, что валюты у условных "алигархов" -- хоть лопатой греби. И валюту они спокойно могут тратить всю свою жизнь -- еще и детям хватит. А так: какие-никакие неудобства.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:18

  Starikan написав:Кстати, о пресловутых санкциях.
Зачем запрещать экспорт в рашку, например, предметов роскоши (и других позиций, не имеющих отношения к ее военным и промышленным нуждам)?
Пусть себе тратят валюту.
Импорт из рашки должен быть, разумеется, прекращен. Как и работа западных предприятий на ее территории.

Наскільки я розумію немає ніяких "санкцій на розкіш". Просто такі компанії самі закривають бізнес(чи експорт) в РФ, щоб не втратити репутацію. Це так звані санкції "знизу".
Це правильно називати не санкціями, а наприклад бойкотом.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Наскільки я розумію немає ніяких "санкцій на розкіш".

Неправильно:
США вводять заборону на експорт до Росії предметів розкоші й ускладнюють придбання високоякісних товарів для російських олігархів. https://www.nta.ua/zaborona-na-predmety ... ty-rosiyi/

Уряд Австралії заборонить експортувати до Росії предмети розкоші. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/5/7337222/

Тобто якщо хтось в бункері захоче нового пуховика, то прийдеться надіятись на човника.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:41

  Ой+ написав:Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.
Розважатись різноманітністю будете після війни. Сьогодні не до розваг.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:49

Schmit да да это все зеленая власть договорилась с Путиным :) Не несите сюда этот бред. Активистов сдают колаборанты на местах. Уже сто раз говорилось про "хороших людей", в т.ч и в ветке. А тех кто на виду, они и так знают.
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