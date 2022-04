Додано: Суб 09 кві, 2022 14:07

Пісня Hey Hey Rise Up у виконанні легендарного британського гурту Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка злетіла на вершину чартів у 27 країнах світуПро це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у facebook.Він опублікував скрін, який свідчить, що Hey Hey Rise Up лідирує за популярністю серед користувачів iTunes у 27 країнах світу.Pink Floyd 7 квітня вперше за 28 років презентував нову пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України. Вокалістом став лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк