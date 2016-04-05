RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 698699700701>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:51

  Ой+ написав:Тобто якщо хтось в бункері захоче нового пуховика, то прийдеться надіятись на човника.
Вы верите что для бункерного какой то пуховик будет проблемой? :)
otg
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:58

Христо Грозев Расследователь Bellingcat утверждает, что с военной точки зрения боевые действия могут длится до конца года. Что касается политической, то в данном случае, говорит он, все завершится в течение месяца социальным кризисом в России. Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12177
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 2814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:25

  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
otg
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:59

  otg написав:
  Ой+ написав:Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.
Розважатись різноманітністю будете після війни. Сьогодні не до розваг.

Дякую за турботу, але вже дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.
До речі на світ тв, на який підписаний, ці канали мають своє мовлення.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 19.04.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

Чому немає свого? За приклади беру супутник - саме простіше і ефективніше.
Є, наприклад канал КИЇВ , там НЕ завжди марафон, дам багато власного контенту.
Далі. ще буде , 5 чи 6 каналів, які умовно дотримуються контенту марафону.
Наразі всі канали з супутника UA розкодовані , за бажанням можна настроїти і приймати ВСЕ.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:04

  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

По поводу Киева - всё-таки многие крупные политики приезжают, и посольства возвращаются.
А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы.
О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18722
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2429 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже и животных объедают из Фельдман экопарка. :D https://t.me/dnipro_now/19792
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:06

  otg написав:Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
по ходу арестович начал уже успокаивать орков: вас много, не переживайте..
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12177
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1955 раз.
Подякували: 2814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:15

  Ой+ написав: Дякую за турботу, але вже дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.
До речі на світ тв, на який підписаний, ці канали мають своє мовлення.

Є два українських канали, які можна безкоштовно дивитися на youtv, де ніяких марафонів немає, тільки мультики та різноманітні володарі кілець.
На жаль, в квартирі, що орендую у Дніпрі, хазяїн повідрубав і кабельне, і супутникове.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18722
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2429 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Если ляжет вся наша группировка на Донбассе


понимаю вашу тревогу, но не ляжет это точно
с наступлением не так быстро как некоторым хотелось,
но наши войска держаться и контратакуют точечно
prodigy
 
Повідомлень: 7674
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2997 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 698699700701>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Zebra, ЛАД і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2965)
09.04.2022 20:23
Альфа-Банк (2246)
09.04.2022 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.