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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 кві, 2022 15:51
Ой+ написав:
Тобто якщо хтось в бункері захоче нового пуховика, то прийдеться надіятись на човника.
Вы верите что для бункерного какой то пуховик будет проблемой?
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otg
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Додано: Суб 09 кві, 2022 16:58
Христо Грозев Расследователь Bellingcat утверждает, что с военной точки зрения боевые действия могут длится до конца года. Что касается политической, то в данном случае, говорит он, все завершится в течение месяца социальным кризисом в России. Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 17:25
vitaliian написав:
Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
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otg
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Додано: Суб 09 кві, 2022 17:59
otg написав: Ой+ написав:
Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.
Розважатись різноманітністю будете після війни. Сьогодні не до розваг.
Дякую за турботу, але вже дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.
До речі на світ тв, на який підписаний, ці канали мають своє мовлення.
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Ой+
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:03
Faceless написав:
Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?
Чому немає свого? За приклади беру супутник - саме простіше і ефективніше.
Є, наприклад канал КИЇВ , там НЕ завжди марафон, дам багато власного контенту.
Далі. ще буде , 5 чи 6 каналів, які умовно дотримуються контенту марафону.
Наразі всі канали з супутника UA розкодовані , за бажанням можна настроїти і приймати ВСЕ.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:04
otg написав: vitaliian написав:
Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
По поводу Киева - всё-таки многие крупные политики приезжают, и посольства возвращаются.
А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы.
О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.
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Starikan
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:06
otg написав:
Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
по ходу арестович начал уже успокаивать орков: вас много, не переживайте..
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:15
Ой+ написав:
Дякую за турботу, але вже дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.
До речі на світ тв, на який підписаний, ці канали мають своє мовлення.
Є два українських канали, які можна безкоштовно дивитися на youtv, де ніяких марафонів немає, тільки мультики та різноманітні володарі кілець.
На жаль, в квартирі, що орендую у Дніпрі, хазяїн повідрубав і кабельне, і супутникове.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:41
Starikan написав:
Если ляжет вся наша группировка на Донбассе
понимаю вашу тревогу, но не ляжет это точно
с наступлением не так быстро как некоторым хотелось,
но наши войска держаться и контратакуют точечно
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