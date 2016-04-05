Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, в іноземному інформаційному секторі поширює тези про те, що Словаччина через Україну та США "втратила якісну багатомільйонну систему захисту" і "Словаччину втягують у війну в Україні". При цьому політик не вказує, хто і проти кого воює.
edvardd написав:да всё будет норм, и никаких ударов, эксперты уже обговорили... завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
Самое время запустить Велике Будівництво-2, та відремонтувати оркам дороги, бо вони як я помітив їздили тут тільки по відремонтованим дорогам. Якщо в глухе село дороги не було, то і про їх там ніхто не чув.
vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
По поводу Киева - всё-таки многие крупные политики приезжают, и посольства возвращаются. А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы. О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.
Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь. По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.