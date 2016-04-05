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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 698699700701
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:46

Миша "постное лицо" (бывший мэр Харькова) стал дьяконом УПЦ МП

https://gazeta.ua/articles/politics/_ko ... vi/1081167
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:48

  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

Пока у власти Путин, можно ожидать даже ядерного удара по Киеву, он чем старее становится, тем жестче выбирает методы достижения целей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:48

Колишній прем'єр Словаччини поширює в іноземних ЗМІ кремлівс

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, в іноземному інформаційному секторі поширює тези про те, що Словаччина через Україну та США "втратила якісну багатомільйонну систему захисту" і "Словаччину втягують у війну в Україні". При цьому політик не вказує, хто і проти кого воює.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:14

  Zebra написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

Пока у власти Путин, можно ожидать даже ядерного удара по Киеву, он чем старее становится, тем жестче выбирает методы достижения целей.

да всё будет норм, и никаких ударов, эксперты уже обговорили...
завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:33

  edvardd написав:да всё будет норм, и никаких ударов, эксперты уже обговорили...
завтра вот новый мост откроют на Ирпень...

Самое время запустить Велике Будівництво-2, та відремонтувати оркам дороги, бо вони як я помітив їздили тут тільки по відремонтованим дорогам. Якщо в глухе село дороги не було, то і про їх там ніхто не чув.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:34

  Starikan написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

По поводу Киева - всё-таки многие крупные политики приезжают, и посольства возвращаются.
А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы.
О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.

Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
ЛАД
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  #<1 ... 698699700701
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