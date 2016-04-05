Додано: Суб 09 кві, 2022 20:02

Ой+ написав: ЛАД написав: Faceless написав: Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає? Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

А побузить? А побузить?

Був:

https://imi.org.ua/news/pravozahysnyky- ... aly-i44890 “Прямий”, “Еспресо” та 5 канал 12 годин брали участь у загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або в співпраці з іноземними медіа.

Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається. Був:Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.

дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.

У меня кабель от Триолана.Сейчас полистал - есть и Еспрессо, и Прямий, и 5. При этом Прямий сейчас показывает марафон, остальные 2 - своё.Посмотрел программу передач. Подавляющее большинство укр каналов показывают марафон. Те, кто не участвует, практически все крутят фильмы, мультики и никаких ни новостных. ни политических программ.Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі".Ещё раз - Вы же почему-то не возражаете против "приостановки деятельности" ряда партий. Почему? Это же "антидемократично"! "Дайте ... іншим самим вирішувати".P.s. Вопрос - ссылки на форуме напоследнее время не открываются. Просто надпись "Изображение". Это только у меня?