Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, в іноземному інформаційному секторі поширює тези про те, що Словаччина через Україну та США "втратила якісну багатомільйонну систему захисту" і "Словаччину втягують у війну в Україні". При цьому політик не вказує, хто і проти кого воює.
vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.
По поводу Киева - всё-таки многие крупные политики приезжают, и посольства возвращаются. А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы. О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.
Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь. По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
Поездки в Киев оказывают на европейских политиков весьма позитивное влияние. После визита в Киев Боррель сделал правильный вывод: главное на сегодняшний день – поставка вооружений Украине. Санкции важны, но они не решат исход битвы за Донбасс, к которой готовится Путин.
edvardd
. завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
мостик ) я так понимаю даже асфальта не будет только гравий. с асфальтом он был бы тоже полезен там как раз начинается велодорожка на Киев а с другой стороны прямо к новому мосту примыкает Ирпенская набережная. До этого приходилось с тяжёлым самокатом подниматься по ступенькам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 кві, 2022 20:06, всього редагувалось 4 разів.
Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.
У меня кабель от Триолана. Сейчас полистал - есть и Еспрессо, и Прямий, и 5. При этом Прямий сейчас показывает марафон, остальные 2 - своё. Посмотрел программу передач. Подавляющее большинство укр каналов показывают марафон. Те, кто не участвует, практически все крутят фильмы, мультики и никаких ни новостных. ни политических программ.
дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.
Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі". Ещё раз - Вы же почему-то не возражаете против "приостановки деятельности" ряда партий. Почему? Это же "антидемократично"! "Дайте ... іншим самим вирішувати".
P.s. Вопрос - ссылки на форуме на https://hostingkartinok.com/ последнее время не открываются. Просто надпись "Изображение". Это только у меня?