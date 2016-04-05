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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 699700701702703>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:46

Миша "постное лицо" (бывший мэр Харькова) стал дьяконом УПЦ МП

https://gazeta.ua/articles/politics/_ko ... vi/1081167
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:48

  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

Пока у власти Путин, можно ожидать даже ядерного удара по Киеву, он чем старее становится, тем жестче выбирает методы достижения целей.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:48

Колишній прем'єр Словаччини поширює в іноземних ЗМІ кремлівс

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, в іноземному інформаційному секторі поширює тези про те, що Словаччина через Україну та США "втратила якісну багатомільйонну систему захисту" і "Словаччину втягують у війну в Україні". При цьому політик не вказує, хто і проти кого воює.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:14

  Zebra написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

Пока у власти Путин, можно ожидать даже ядерного удара по Киеву, он чем старее становится, тем жестче выбирает методы достижения целей.

да всё будет норм, и никаких ударов, эксперты уже обговорили...
завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:34

  Starikan написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.

По поводу Киева - всё-таки многие крупные политики приезжают, и посольства возвращаются.
А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы.
О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.

Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:51

  ЛАД написав:Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы),
увы, в свете новейших программных документов НСДАП....ээээ...то есть, ЕдРо, становится очевидно, что это самоуспокоение, но никакое не решение
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:54

Поездки в Киев оказывают на европейских политиков весьма позитивное влияние. После визита в Киев Боррель сделал правильный вывод: главное на сегодняшний день – поставка вооружений Украине. Санкции важны, но они не решат исход битвы за Донбасс, к которой готовится Путин.

edvardd
.
завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
мостик ) :D я так понимаю даже асфальта не будет только гравий. с асфальтом он был бы тоже полезен там как раз начинается велодорожка на Киев а с другой стороны прямо к новому мосту примыкает Ирпенская набережная. До этого приходилось с тяжёлым самокатом подниматься по ступенькам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 кві, 2022 20:06, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:02

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

А побузить?

Був:
“Прямий”, “Еспресо” та 5 канал 12 годин брали участь у загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або в співпраці з іноземними медіа. https://imi.org.ua/news/pravozahysnyky- ... aly-i44890

Якщо канал знаходить можливість на своє мовлення і воно не суперечить певним критеріям, то для чого його закривати? А то одноманітність приїдається.

У меня кабель от Триолана.
Сейчас полистал - есть и Еспрессо, и Прямий, и 5. При этом Прямий сейчас показывает марафон, остальные 2 - своё.
Посмотрел программу передач. Подавляющее большинство укр каналов показывают марафон. Те, кто не участвует, практически все крутят фильмы, мультики и никаких ни новостных. ни политических программ.
дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись. Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.

Не захоплює. Но... война. После войны ток-шоу, межпартийные споры и даже просто свары. Сейчас "не на часі".
Ещё раз - Вы же почему-то не возражаете против "приостановки деятельности" ряда партий. Почему? Это же "антидемократично"! "Дайте ... іншим самим вирішувати".

P.s. Вопрос - ссылки на форуме на https://hostingkartinok.com/ последнее время не открываются. Просто надпись "Изображение". Это только у меня?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:11

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы),
увы, в свете новейших программных документов НСДАП....ээээ...то есть, ЕдРо, становится очевидно, что это самоуспокоение, но никакое не решение

Сегодня - да.
Но вся эта 8-летняя история позволила Пу разогреть настроения о "бедном Донбассе" и его "детях", которых "жестоко расстреливают укрнацисты". Это подготовило настроения народа России.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:17

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы),
увы, в свете новейших программных документов НСДАП....ээээ...то есть, ЕдРо, становится очевидно, что это самоуспокоение, но никакое не решение

Сегодня - да.
Но вся эта 8-летняя история позволила Пу разогреть настроения о "бедном Донбассе" и его "детях", которых "жестоко расстреливают укрнацисты". Это подготовило настроения народа России.
нелогично:
Все эти 8 лет РФ планомерно втюхивала ОРДЛО в состав Украины. "Гражданская война" и все такое.
В этих реалиях референдум по нашей инициативе выглядит полным маразмом.
juristkostya
 
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