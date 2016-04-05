vitaliian написав:

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завтра вот новый мост откроют на Ирпень...



Поездки в Киев оказывают на европейских политиков весьма позитивное влияние. После визита в Киев Боррель сделал правильный вывод: главное на сегодняшний день – поставка вооружений Украине. Санкции важны, но они не решат исход битвы за Донбасс, к которой готовится Путин.мостик )я так понимаю даже асфальта не будет только гравий. с асфальтом он был бы тоже полезен там как раз начинается велодорожка на Киев а с другой стороны прямо к новому мосту примыкает Ирпенская набережная. До этого приходилось с тяжёлым самокатом подниматься по ступенькам.