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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 700701702703>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:32

  juristkostya написав:.....
нелогично:
Все эти 8 лет РФ планомерно втюхивала ОРДЛО в состав Украины. "Гражданская война" и все такое.
В этих реалиях референдум по нашей инициативе выглядит полным маразмом.

Не хочу сейчас спорить по этому вопросу, сегодня это явно не актуально и вообще бессмысленно. Но вспомните, что эти "республики" давно объявили о своей "независимости" от Украины. И даже проводили свои "референдумы".
А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:36

  vitaliian написав:Поездки в Киев оказывают на европейских политиков весьма позитивное влияние. После визита в Киев Боррель сделал правильный вывод: главное на сегодняшний день – поставка вооружений Украине. Санкции важны, но они не решат исход битвы за Донбасс, к которой готовится Путин.

edvardd
.
завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
мостик ) :D я так понимаю даже асфальта не будет только гравий. с асфальтом он был бы тоже полезен там как раз начинается велодорожка на Киев а с другой стороны прямо к новому мосту примыкает Ирпенская набережная. До этого приходилось с тяжёлым самокатом подниматься по ступенькам.

да будет там асфальт...народ отвлекитесь от плохого, всё будет хорошо, мы на пороге разгрома орков, а пока радуйтесь весне, у нас уже абрикосы пару дней цветут...
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Goodman написав:
  Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

Чому немає свого? За приклади беру супутник - саме простіше і ефективніше.
Є, наприклад канал КИЇВ , там НЕ завжди марафон, дам багато власного контенту.
Далі. ще буде , 5 чи 6 каналів, які умовно дотримуються контенту марафону.
Наразі всі канали з супутника UA розкодовані , за бажанням можна настроїти і приймати ВСЕ.


Я тб не дивлюся, а що включав, здалося, що всі транслюють виключно марафон 24/7. Ну якщо хтось таки ще має якийсь контент, це добре
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:49

  Faceless написав:
Goodman написав:
  Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?

Чому немає свого? За приклади беру супутник - саме простіше і ефективніше.
Є, наприклад канал КИЇВ , там НЕ завжди марафон, дам багато власного контенту.
Далі. ще буде , 5 чи 6 каналів, які умовно дотримуються контенту марафону.
Наразі всі канали з супутника UA розкодовані , за бажанням можна настроїти і приймати ВСЕ.


Я тб не дивлюся, а що включав, здалося, що всі транслюють виключно марафон 24/7. Ну якщо хтось таки ще має якийсь контент, це добре

правильно, надо по Киеву гулять, там даже Джонсона можно втретить...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:51

  Ой+ написав:Дякую за турботу, але вже дайте мені та іншим самим вирішувати, що дивитись.
Я не за Вас турбуюсь, а за Україну.
Якщо вас захоплює один канал з одним набором меседжів, то будьте цим щасливі.
Мені зараз не до захоплення, більше переживаю щоб зберегти державу.
До речі на світ тв, на який підписаний, ці канали мають своє мовлення.
Я радий за Вас.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:55

  Starikan написав:А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы.
О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.
Дело даже не совсем в Донбассе. Понимаете, если орки почувствуют что побеждают, они не остановятся. Здесь угроза не только Харькову, но и Одессе и Днепру и даже Киеву.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:58

  prodigy написав:
понимаю вашу тревогу, но не ляжет это точно
с наступлением не так быстро как некоторым хотелось,
но наши войска держаться и контратакуют точечно
Пока не ввели резервы которые сняли с Севера. Если Арестович говорит правду, поверьте, 8 кратный перевес это серьезно.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:58

  ЛАД написав: P.s. Вопрос - ссылки на форуме на https://hostingkartinok.com/ последнее время не открываются. Просто надпись "Изображение". Это только у меня?

На моем ноуте не открываются ни hosting, ни obb. Иногда удается открыть переключением на IEtab. На Андроид-устройствах открываются; большинство здесь, видимо, пользуется смартфонами и этого не замечают.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:59

  ЛАД написав:А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.

Именно втюхивало под вывеской особого статуса, федерализации и т.п. Как рычаг давления в будущем на наш внутриполитический процесс. Я не понимаю, как можно этого не замечать.
juristkostya
 
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