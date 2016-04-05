juristkostya написав:..... нелогично: Все эти 8 лет РФ планомерно втюхивала ОРДЛО в состав Украины. "Гражданская война" и все такое. В этих реалиях референдум по нашей инициативе выглядит полным маразмом.
Не хочу сейчас спорить по этому вопросу, сегодня это явно не актуально и вообще бессмысленно. Но вспомните, что эти "республики" давно объявили о своей "независимости" от Украины. И даже проводили свои "референдумы". А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.
vitaliian написав:Поездки в Киев оказывают на европейских политиков весьма позитивное влияние. После визита в Киев Боррель сделал правильный вывод: главное на сегодняшний день – поставка вооружений Украине. Санкции важны, но они не решат исход битвы за Донбасс, к которой готовится Путин.
edvardd
. завтра вот новый мост откроют на Ирпень...
мостик ) я так понимаю даже асфальта не будет только гравий. с асфальтом он был бы тоже полезен там как раз начинается велодорожка на Киев а с другой стороны прямо к новому мосту примыкает Ирпенская набережная. До этого приходилось с тяжёлым самокатом подниматься по ступенькам.
да будет там асфальт...народ отвлекитесь от плохого, всё будет хорошо, мы на пороге разгрома орков, а пока радуйтесь весне, у нас уже абрикосы пару дней цветут...
Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?
Чому немає свого? За приклади беру супутник - саме простіше і ефективніше. Є, наприклад канал КИЇВ , там НЕ завжди марафон, дам багато власного контенту. Далі. ще буде , 5 чи 6 каналів, які умовно дотримуються контенту марафону. Наразі всі канали з супутника UA розкодовані , за бажанням можна настроїти і приймати ВСЕ.
Я тб не дивлюся, а що включав, здалося, що всі транслюють виключно марафон 24/7. Ну якщо хтось таки ще має якийсь контент, це добре
Faceless написав:Хтось може пояснити, якщо всі канали все одно транслюють цілодобово один і той же новинний марафон, яка різниця, які включені, які ні? Якщо ніякого свого контенту немає?
Чому немає свого? За приклади беру супутник - саме простіше і ефективніше. Є, наприклад канал КИЇВ , там НЕ завжди марафон, дам багато власного контенту. Далі. ще буде , 5 чи 6 каналів, які умовно дотримуються контенту марафону. Наразі всі канали з супутника UA розкодовані , за бажанням можна настроїти і приймати ВСЕ.
Я тб не дивлюся, а що включав, здалося, що всі транслюють виключно марафон 24/7. Ну якщо хтось таки ще має якийсь контент, це добре
правильно, надо по Киеву гулять, там даже Джонсона можно втретить...
Starikan написав:А Донбасс... это противостояние тянется еще с 2004 года и разрешения не имеет. Жаль, конечно, людей, живших по нашу сторону от линии разграничения, но тянуться статус-кво бесконечно не мог. Если ляжет вся наша группировка на Донбассе - последствия непредсказуемы. О своем мнении по поводу неразрешимости проблемы Крыма я уже писал.
Дело даже не совсем в Донбассе. Понимаете, если орки почувствуют что побеждают, они не остановятся. Здесь угроза не только Харькову, но и Одессе и Днепру и даже Киеву.
ЛАД написав: P.s. Вопрос - ссылки на форуме на https://hostingkartinok.com/ последнее время не открываются. Просто надпись "Изображение". Это только у меня?
На моем ноуте не открываются ни hosting, ни obb. Иногда удается открыть переключением на IEtab. На Андроид-устройствах открываются; большинство здесь, видимо, пользуется смартфонами и этого не замечают.