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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:02
Starikan написав:
большинство здесь, видимо, пользуется смартфонами и этого не замечают.
На телефоне сегодня картинки не видны
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:02
ЛАД написав:
Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
Помните слова Черчиля? Им не нужен Донбасс, им нужна Украина.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:04
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:06
ЛАД написав:
Сегодня - да.
Но вся эта 8-летняя история позволила Пу разогреть настроения о "бедном Донбассе" и его "детях", которых "жестоко расстреливают укрнацисты". Это подготовило настроения народа России.
Не было б Донбасса они придумали б что то другое.
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