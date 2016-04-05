RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:02

  Starikan написав: большинство здесь, видимо, пользуется смартфонами и этого не замечают.

На телефоне сегодня картинки не видны
juristkostya
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:02

  ЛАД написав:Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
Помните слова Черчиля? Им не нужен Донбасс, им нужна Украина.
otg
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12180
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:06

  ЛАД написав:Сегодня - да.
Но вся эта 8-летняя история позволила Пу разогреть настроения о "бедном Донбассе" и его "детях", которых "жестоко расстреливают укрнацисты". Это подготовило настроения народа России.
Не было б Донбасса они придумали б что то другое.
otg
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 700701702703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, otg і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447842
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2702
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2967)
09.04.2022 22:12
Sportbank (1718)
09.04.2022 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.