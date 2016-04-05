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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:02
Starikan написав:
большинство здесь, видимо, пользуется смартфонами и этого не замечают.
На телефоне сегодня картинки не видны
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juristkostya
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:02
ЛАД написав:
Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
Помните слова Черчиля? Им не нужен Донбасс, им нужна Украина.
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otg
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:04
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:06
ЛАД написав:
Сегодня - да.
Но вся эта 8-летняя история позволила Пу разогреть настроения о "бедном Донбассе" и его "детях", которых "жестоко расстреливают укрнацисты". Это подготовило настроения народа России.
Не было б Донбасса они придумали б что то другое.
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otg
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:16
Schmit не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.
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otg
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:30
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:35
otg написав:Schmit
не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.
Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая
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juristkostya
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:53
juristkostya написав:
Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая
У Вас туго с абстрактным мышлением. Еще раз, власть сделала все правильно. Жертв не было бы меньше.
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otg
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:55
juristkostya написав:
Давайте моделировать
давайте, в РФ увидели бы столь массовую эвакуацию и отложили бы нападение скажем на месяц. В итоге на эвакуацию потрачены десятки миллионов гривен, а очевидного эффекта ноль.
Уставшие и обозленные все возвращаются обратно (загуглите почём снять квартиру на западной) и тут бац пуйло нападает.
Ваши модели работают только задним числом, когда известна дата и направление вражеских ударов.
Война это событие которое плохо моделируется, потому что агрессор старается идти против существующих моделей, самым неожиданным образом, чтобы нанести максимальный урон.
Единственное что можно было +/- достоверно отмоделировать, что их снабжение ездит колесами по автодорогам, если разрушить дороги у границ 50 км, танки и БМП допустим зашли бы, а бензовозы а теплушки нет. На этом бы всё остановилось. Не знаю насколько это реально.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 09 кві, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:58
Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор
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