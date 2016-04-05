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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 кві, 2022 21:59
ЛАД написав:
Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.
Нет. Путин произносил неоднократно слово "Новороссия". Понимаете? Он бредил этим. Я на форуме лет 5 предупреждал, что это ключевое слово, почему нужно бояться, или готовиться
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2
Додано: Суб 09 кві, 2022 21:59
otg написав: juristkostya написав:
Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая
У Вас туго с абстрактным мышлением. Еще раз, власть сделала все правильно. Жертв не было бы меньше.
С первого сообщения уже переход на личности. Верный признак слабой позиции
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:06
juristkostya написав:
Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор
месяц это образно, он мог напасть в мае или в сентябре. Вся страна сидела бы на западной до сентября? А работал бы в это время кто.
К войне надо готовиться десятилетия, чтобы эвакуировать Харьков или Днепр на западную нужно месяц времени, а Киев два месяца. У железной дороги не бесконечное количество вагонов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 09 кві, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:06
juristkostya написав:
С первого сообщения уже переход на личности. Верный признак слабой позиции
Нужна мне Ваша личность
Какие то детские фантазии. Вам человек выше все правильно написал по моделированию.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:07
juristkostya написав:
Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор
Вы недооцениваете наш народ. Пока петух не клюнет, мало кто будет эвакуироваться.
Да и потом непонятно было с какой стороны нападет враг. Надо было объявить всеукраинскую эвакуацию и куда именно?
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2
Додано: Суб 09 кві, 2022 22:08
vitaliian написав: juristkostya написав:
Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор
месяц это образно, он мог напасть в мае или в сентябре. Вся страна сидела бы на западной до сентября? А работал бы в это время кто.
Вы не поверите, но перевод экономики на военные рельсы - тоже функция власти.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:08
otg написав: juristkostya написав:
С первого сообщения уже переход на личности. Верный признак слабой позиции
Нужна мне Ваша личность
Какие то детские фантазии. Вам человек выше все правильно написал по моделированию.
И снова никакой агрументации, только оскорбления
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:11
Zebra написав:
Нет. Путин произносил неоднократно слово "Новороссия". Понимаете? Он бредил этим. Я на форуме лет 5 предупреждал, что это ключевое слово, почему нужно бояться, или готовиться
Он бредил не новороссией, а Украиной. Новороссия это лишь часть плана по захвату, так же как эти ДНРхЛнр.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:12
Zebra написав: juristkostya написав:
Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор
Вы недооцениваете наш народ. Пока петух не клюнет, мало кто будет эвакуироваться.
Да и потом непонятно было с какой стороны нападет враг. Надо было объявить всеукраинскую эвакуацию и куда именно?
Лично знаю 2 семьи, которые выехали за пару дней "до" чисто на общедоступных ТВ-новостях. Очевидно, при наличии официального обращения президента, таких семей было бы больше. И это жизни, за которые не грех побороться
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:15
juristkostya написав:
И снова никакой агрументации,
по памяти (не хочу гуглить) в Европе сидит порядка 3 млн наших граждан. На западной Украине забиты все школы, садики, отели, базы отдыха, арендованы все свободные квартиры, всего перемещённых 7 млн, при этом до сих пор не эвакуирована даже половина жителей востока Украины.
Простая арифметика показывает что эвакуировать 25 млн населения некуда и не на чем. А сам процесс эвакуации занял бы более 5 месяцев.
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