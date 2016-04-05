juristkostya написав:

Что творилось бы? Давайте моделировать:1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городовНа примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально4. И все это не под обстреламиАргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней зналиКороче, безответственность вопиющая