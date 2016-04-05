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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 702703704705>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:59

  ЛАД написав:Решение было - можно было признать Д/ЛНР в границах до 24.02.22 (возможно, проведя референдумы), предложить всем желающим выехать оттуда в Украину, обеспечив их жильём и работой. Это было бы дорого, но значительно дешевле сегодняшних затрат и потерь.
По боевым действиям на Донбассе - судить тяжело, но будем надеяться, что ВСУ справятся с задачами. Хотя ситуация сложная.

Нет. Путин произносил неоднократно слово "Новороссия". Понимаете? Он бредил этим. Я на форуме лет 5 предупреждал, что это ключевое слово, почему нужно бояться, или готовиться
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:59

  otg написав:
  juristkostya написав:Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами

Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали

Короче, безответственность вопиющая
У Вас туго с абстрактным мышлением. Еще раз, власть сделала все правильно. Жертв не было бы меньше.

С первого сообщения уже переход на личности. Верный признак слабой позиции
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:06

  juristkostya написав:Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор

месяц это образно, он мог напасть в мае или в сентябре. Вся страна сидела бы на западной до сентября? А работал бы в это время кто.

К войне надо готовиться десятилетия, чтобы эвакуировать Харьков или Днепр на западную нужно месяц времени, а Киев два месяца. У железной дороги не бесконечное количество вагонов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 кві, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:06

  juristkostya написав:С первого сообщения уже переход на личности. Верный признак слабой позиции
Нужна мне Ваша личность :) Какие то детские фантазии. Вам человек выше все правильно написал по моделированию.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:07

  juristkostya написав:Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор

Вы недооцениваете наш народ. Пока петух не клюнет, мало кто будет эвакуироваться.
Да и потом непонятно было с какой стороны нападет враг. Надо было объявить всеукраинскую эвакуацию и куда именно?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:08

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор

месяц это образно, он мог напасть в мае или в сентябре. Вся страна сидела бы на западной до сентября? А работал бы в это время кто.

Вы не поверите, но перевод экономики на военные рельсы - тоже функция власти.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:08

  otg написав:
  juristkostya написав:С первого сообщения уже переход на личности. Верный признак слабой позиции
Нужна мне Ваша личность :) Какие то детские фантазии. Вам человек выше все правильно написал по моделированию.

И снова никакой агрументации, только оскорбления
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:11

  Zebra написав:Нет. Путин произносил неоднократно слово "Новороссия". Понимаете? Он бредил этим. Я на форуме лет 5 предупреждал, что это ключевое слово, почему нужно бояться, или готовиться
Он бредил не новороссией, а Украиной. Новороссия это лишь часть плана по захвату, так же как эти ДНРхЛнр.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:12

  Zebra написав:
  juristkostya написав:Что-то мне подсказывает, что оплатить лишний месяц на западной в обмен на жизнь - достаточно разумный выбор

Вы недооцениваете наш народ. Пока петух не клюнет, мало кто будет эвакуироваться.
Да и потом непонятно было с какой стороны нападет враг. Надо было объявить всеукраинскую эвакуацию и куда именно?

Лично знаю 2 семьи, которые выехали за пару дней "до" чисто на общедоступных ТВ-новостях. Очевидно, при наличии официального обращения президента, таких семей было бы больше. И это жизни, за которые не грех побороться
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:15

  juristkostya написав:И снова никакой агрументации,
по памяти (не хочу гуглить) в Европе сидит порядка 3 млн наших граждан. На западной Украине забиты все школы, садики, отели, базы отдыха, арендованы все свободные квартиры, всего перемещённых 7 млн, при этом до сих пор не эвакуирована даже половина жителей востока Украины.

Простая арифметика показывает что эвакуировать 25 млн населения некуда и не на чем. А сам процесс эвакуации занял бы более 5 месяцев.
vitaliian
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