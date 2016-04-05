otg написав:Он бредил не новороссией, а Украиной. Новороссия это лишь часть плана по захвату, так же как эти ДНРхЛнр.
Он бредит именно "новороссией". Когда он ставил свечку с его слов за "защитников новороссии" мне все стало ясно.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 22:41
Он бредит именно "новороссией". Когда он ставил свечку с его слов за "защитников новороссии" мне все стало ясно.
Додано: Суб 09 кві, 2022 22:50
1. Я писал не об этом. Тут уже говорили: "Не было бы Донбасса, Путин нашёл бы другое". Наверное, нашёл бы. Но мы ему давали такие инфоповоды для пропаганды, что и искать не нужно.
2. Не хочу вспоминать всю историю, было разное. Но как уже сказал, сегодня это совершенно бессмысленный разговор - "что было бы, если бы". Совершенно напрасная трата времени.
3. О превентивной эвакуации.
Туи уже написали - откуда объявлять эвакуацию?
Харьков понятно.
Кого ещё? Сумы? Чернигов? Киев? Полтаву? Херсон? Николаев? Всю левобережную Украину?
Это реально? По-моему, не очень.
С другой стороны, кто хотел, тот эвакуировался. Разве что не успели Чернигов и Сумы, куда росс. войска пришли чуть ли не в первый день. Из Краматорска можно было эвакуироваться давно, но, как видите, люди не уезжали до последнего. Да и сейчас не все выезжают. Из Харькова, который рядом с границей, как Вы прекрасно знаете, тоже не все выехали. Да и до того места, где Вы находитесь, от границы или, тем более от мест, где сегодня росс. войска, тоже не далеко. В случае прорыва фронта, можете оказаться в оккупации, даже не успев ничего сообразить.
4. О переводе страны на военные рельсы.
Нечего сказать. Я такого вообще не вижу. Даже через 1,5 месяца войны.
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