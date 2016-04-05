Додано: Суб 09 кві, 2022 22:50

juristkostya написав: ЛАД написав: А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ. А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.

Именно втюхивало под вывеской особого статуса, федерализации и т.п. Как рычаг давления в будущем на наш внутриполитический процесс. Я не понимаю, как можно этого не замечать. Именно втюхивало под вывеской особого статуса, федерализации и т.п. Как рычаг давления в будущем на наш внутриполитический процесс. Я не понимаю, как можно этого не замечать.

сегодня

1. Я писал не об этом. Тут уже говорили: "Не было бы Донбасса, Путин нашёл бы другое". Наверное, нашёл бы. Но мы ему давали такие инфоповоды для пропаганды, что и искать не нужно.2. Не хочу вспоминать всю историю, было разное. Но как уже сказал,это совершенно бессмысленный разговор - "что было бы, если бы". Совершенно напрасная трата времени.3. О превентивной эвакуации.Тут уже написали - откуда объявлять эвакуацию?Харьков понятно.Кого ещё? Сумы? Чернигов? Киев? Полтаву? Херсон? Николаев? Всю левобережную Украину?Это реально? По-моему, не очень.С другой стороны, кто хотел, тот эвакуировался. Разве что не успели Чернигов и Сумы, куда росс. войска пришли чуть ли не в первый день. Из Краматорска можно было эвакуироваться давно, но, как видите, люди не уезжали до последнего. Да и сейчас не все выезжают. Из Харькова, который рядом с границей, как Вы прекрасно знаете, тоже не все выехали. Да и до того места, где Вы находитесь, от границы или, тем более от мест, где сегодня росс. войска, тоже не далеко. В случае прорыва фронта, можете оказаться в оккупации, даже не успев ничего сообразить.4. О переводе страны на военные рельсы.Нечего сказать. Я такого вообще не вижу. Даже через 1,5 месяца войны.