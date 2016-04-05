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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 703704705706>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:41

  otg написав:
  Zebra написав:Нет. Путин произносил неоднократно слово "Новороссия". Понимаете? Он бредил этим. Я на форуме лет 5 предупреждал, что это ключевое слово, почему нужно бояться, или готовиться
Он бредил не новороссией, а Украиной. Новороссия это лишь часть плана по захвату, так же как эти ДНРхЛнр.

Он бредит именно "новороссией". Когда он ставил свечку с его слов за "защитников новороссии" мне все стало ясно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:50

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.

Именно втюхивало под вывеской особого статуса, федерализации и т.п. Как рычаг давления в будущем на наш внутриполитический процесс. Я не понимаю, как можно этого не замечать.

1. Я писал не об этом. Тут уже говорили: "Не было бы Донбасса, Путин нашёл бы другое". Наверное, нашёл бы. Но мы ему давали такие инфоповоды для пропаганды, что и искать не нужно.
2. Не хочу вспоминать всю историю, было разное. Но как уже сказал, сегодня это совершенно бессмысленный разговор - "что было бы, если бы". Совершенно напрасная трата времени.
3. О превентивной эвакуации.
Тут уже написали - откуда объявлять эвакуацию?
Харьков понятно.
Кого ещё? Сумы? Чернигов? Киев? Полтаву? Херсон? Николаев? Всю левобережную Украину?
Это реально? По-моему, не очень.
С другой стороны, кто хотел, тот эвакуировался. Разве что не успели Чернигов и Сумы, куда росс. войска пришли чуть ли не в первый день. Из Краматорска можно было эвакуироваться давно, но, как видите, люди не уезжали до последнего. Да и сейчас не все выезжают. Из Харькова, который рядом с границей, как Вы прекрасно знаете, тоже не все выехали. Да и до того места, где Вы находитесь, от границы или, тем более от мест, где сегодня росс. войска, тоже не далеко. В случае прорыва фронта, можете оказаться в оккупации, даже не успев ничего сообразить.
4. О переводе страны на военные рельсы.
Нечего сказать. Я такого вообще не вижу. Даже через 1,5 месяца войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:59

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:И снова никакой агрументации,
по памяти (не хочу гуглить) в Европе сидит порядка 3 млн наших граждан. На западной Украине забиты все школы, садики, отели, базы отдыха, арендованы все свободные квартиры, всего перемещённых 7 млн, при этом до сих пор не эвакуирована даже половина жителей востока Украины.

Простая арифметика показывает что эвакуировать 25 млн населения некуда и не на чем. А сам процесс эвакуации занял бы более 5 месяцев.

Вывод-то какой? Начать заранее, очевидно же.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:59

Немного о России.
Что касается молодого поколения, которое поддерживает войну (это люди, которые не застали Советский Союз или застали его в процессе упадка), то тут главная причина заключается не в идеологии, а в социально-экономическом положении. Я объехал всю Россию, побывал в самых отдаленных местах и общался везде с людьми. И куда бы ни приезжал, всюду сталкивался со звенящей, кричащей нищетой. И я просто понимаю, что многие люди, в результате того что не могут реализовать себя в нормальной мирной жизни, грезят прошлым. Они не могут понять, что будет в будущем, и поэтому все их устремления и представления о прекрасном в том, что есть величие — и тебя боятся, но, к сожалению, это путь в никуда.

https://u.to/zZYbHA
В статье интересна, на мой взгляд, первая часть - беседа с росс. журналистом Никитой Телиженко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 кві, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:08

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:И снова никакой агрументации,
по памяти (не хочу гуглить) в Европе сидит порядка 3 млн наших граждан. На западной Украине забиты все школы, садики, отели, базы отдыха, арендованы все свободные квартиры, всего перемещённых 7 млн, при этом до сих пор не эвакуирована даже половина жителей востока Украины.

Простая арифметика показывает что эвакуировать 25 млн населения некуда и не на чем. А сам процесс эвакуации занял бы более 5 месяцев.

Вывод-то какой? Начать заранее, очевидно же.

1)Куда вы предлагаете заранее эвакуировать жителей странны как Украина, 40 млн.?
2)С какой области и какими способами это нужно было делать, если на это не было реальных причин.Европа такое количество людей (сейчас 4.5 млн )вообще бы не впустила в тех реалиях.
Даже сейчас многие не хотят эвакуироваться, их что насильно вывозить??
В Украине война с 2013 года, если вы забыли. :cry:
зы.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 09 кві, 2022 23:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:08

  juristkostya написав:
  otg написав:Schmit не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.

Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами

Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали

Короче, безответственность вопиющая



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100-200 життів було варто спробувати врятувати....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:19

  komant733 написав:
  juristkostya написав:
  otg написав:Schmit не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.

Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами

Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали

Короче, безответственность вопиющая



Підтримую на 100%
100-200 життів було варто спробувати врятувати....

Нужно эвакуировать все население, все 40 млн, вдруг путин применит ядерное оружие..
Может же быть такое или нет.?? так и пару месяцев назад мало кто верил в полномаштабное вторжение.. Умные все задним числом.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:39

Образчик росс. пропаганды и лжи.
Минобороны России
🇺🇦 Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

❗️ Подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.

◽ Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.

◽ Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

◽ При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.

◽ Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

Полный текст брифинга Минобороны России

https://t.me/mod_russia/14181
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:49

Что творилось бы? Давайте моделировать:
1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили)
2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы.
И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы.
3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов
На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально
4. И все это не под обстрелами

Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали

Короче, безответственность вопиющая[/quote]


Підтримую на 100%
100-200 життів було варто спробувати врятувати....[/quote]
Нужно эвакуировать все население, все 40 млн, вдруг путин применит ядерное оружие..
Может же быть такое или нет.?? так и пару месяцев назад мало кто верил в полномаштабное вторжение.. Умные все задним числом.[/quote]


То, що буде напад,керівництво держави завчасно знало,вони це підтведжують.
Не треба було євакуювати 40 мільйонів...треба було хоча б повідомити мешканців,ЩО ДІЙСНО,МОЖЛИВИЙ напад.І люди би вирішували що їм робити....
Я,особисто, хочу сам вирішувати своє життя!!!
А так,загинуло багато невинних людей, котрі ДОВІРИЛИСЬ словам президента....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:54

  komant733 написав:То, що буде напад,керівництво держави завчасно знало,вони це підтведжують.
Не треба було євакуювати 40 мільйонів...треба було хоча б повідомити мешканців,ЩО ДІЙСНО,МОЖЛИВИЙ напад.І люди би вирішували що їм робити....
Я,особисто, хочу сам вирішувати своє життя!!!
А так,загинуло багато невинних людей, котрі ДОВІРИЛИСЬ словам президента....

У вас было на это 8 лет. Напомнить когда РФ напала на Украину??
maza5
 
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