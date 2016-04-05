ЛАД написав:А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.
Именно втюхивало под вывеской особого статуса, федерализации и т.п. Как рычаг давления в будущем на наш внутриполитический процесс. Я не понимаю, как можно этого не замечать.
1. Я писал не об этом. Тут уже говорили: "Не было бы Донбасса, Путин нашёл бы другое". Наверное, нашёл бы. Но мы ему давали такие инфоповоды для пропаганды, что и искать не нужно. 2. Не хочу вспоминать всю историю, было разное. Но как уже сказал, сегодня это совершенно бессмысленный разговор - "что было бы, если бы". Совершенно напрасная трата времени. 3. О превентивной эвакуации. Тут уже написали - откуда объявлять эвакуацию? Харьков понятно. Кого ещё? Сумы? Чернигов? Киев? Полтаву? Херсон? Николаев? Всю левобережную Украину? Это реально? По-моему, не очень. С другой стороны, кто хотел, тот эвакуировался. Разве что не успели Чернигов и Сумы, куда росс. войска пришли чуть ли не в первый день. Из Краматорска можно было эвакуироваться давно, но, как видите, люди не уезжали до последнего. Да и сейчас не все выезжают. Из Харькова, который рядом с границей, как Вы прекрасно знаете, тоже не все выехали. Да и до того места, где Вы находитесь, от границы или, тем более от мест, где сегодня росс. войска, тоже не далеко. В случае прорыва фронта, можете оказаться в оккупации, даже не успев ничего сообразить. 4. О переводе страны на военные рельсы. Нечего сказать. Я такого вообще не вижу. Даже через 1,5 месяца войны.
juristkostya написав:И снова никакой агрументации,
по памяти (не хочу гуглить) в Европе сидит порядка 3 млн наших граждан. На западной Украине забиты все школы, садики, отели, базы отдыха, арендованы все свободные квартиры, всего перемещённых 7 млн, при этом до сих пор не эвакуирована даже половина жителей востока Украины.
Простая арифметика показывает что эвакуировать 25 млн населения некуда и не на чем. А сам процесс эвакуации занял бы более 5 месяцев.
Что касается молодого поколения, которое поддерживает войну (это люди, которые не застали Советский Союз или застали его в процессе упадка), то тут главная причина заключается не в идеологии, а в социально-экономическом положении. Я объехал всю Россию, побывал в самых отдаленных местах и общался везде с людьми. И куда бы ни приезжал, всюду сталкивался со звенящей, кричащей нищетой. И я просто понимаю, что многие люди, в результате того что не могут реализовать себя в нормальной мирной жизни, грезят прошлым. Они не могут понять, что будет в будущем, и поэтому все их устремления и представления о прекрасном в том, что есть величие — и тебя боятся, но, к сожалению, это путь в никуда.
https://u.to/zZYbHA В статье интересна, на мой взгляд, первая часть - беседа с росс. журналистом Никитой Телиженко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 кві, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:И снова никакой агрументации,
по памяти (не хочу гуглить) в Европе сидит порядка 3 млн наших граждан. На западной Украине забиты все школы, садики, отели, базы отдыха, арендованы все свободные квартиры, всего перемещённых 7 млн, при этом до сих пор не эвакуирована даже половина жителей востока Украины.
Простая арифметика показывает что эвакуировать 25 млн населения некуда и не на чем. А сам процесс эвакуации занял бы более 5 месяцев.
Вывод-то какой? Начать заранее, очевидно же.
1)Куда вы предлагаете заранее эвакуировать жителей странны как Украина, 40 млн.? 2)С какой области и какими способами это нужно было делать, если на это не было реальных причин.Европа такое количество людей (сейчас 4.5 млн )вообще бы не впустила в тех реалиях. Даже сейчас многие не хотят эвакуироваться, их что насильно вывозить?? В Украине война с 2013 года, если вы забыли. зы. https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 09 кві, 2022 23:11, всього редагувалось 2 разів.
otg написав:Schmit не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.
Что творилось бы? Давайте моделировать: 1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили) 2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы. И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы. 3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально 4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая
Підтримую на 100% 100-200 життів було варто спробувати врятувати....
otg написав:Schmit не тащите всякие глупости. Этот идиот всякий бред рассказывает. Вы представляете что творилось бы если б объявили эвакуацию 22.02? Правильно что не создавали преждевременно паники.
Что творилось бы? Давайте моделировать: 1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили) 2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы. И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы. 3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально 4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая
Підтримую на 100% 100-200 життів було варто спробувати врятувати....
Нужно эвакуировать все население, все 40 млн, вдруг путин применит ядерное оружие.. Может же быть такое или нет.?? так и пару месяцев назад мало кто верил в полномаштабное вторжение.. Умные все задним числом.
Минобороны России 🇺🇦 Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.
❗️ Подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.
◽ Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.
◽ Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».
◽ При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.
◽ Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.
Что творилось бы? Давайте моделировать: 1. Масштабы выезда были бы намного меньше, чем 24.02 (многие бы не поверили) 2. Не смотря на п. 1, тысячи семей успели бы выехать. То есть, выжили бы. И те, кто спохватился только 24.02, ехали бы по более свободным дорогам. И тоже имели бы более высокие шансы. 3. Бизнес вполне смог бы вывезти имущество из приграничных городов На примере северных пригородов Харькова я вижу, что это весьма актуально 4. И все это не под обстрелами
Аргумент "эти люди забили бы нам дороги и не дали перегнать военную технику" предлагаю отбросит сразу: 22-23 февраля у нас не было сколько-нибудь массового перемещения военной техники, в эпоху интернета мы бы о ней знали
Короче, безответственность вопиющая[/quote]
Підтримую на 100% 100-200 життів було варто спробувати врятувати....[/quote] Нужно эвакуировать все население, все 40 млн, вдруг путин применит ядерное оружие.. Может же быть такое или нет.?? так и пару месяцев назад мало кто верил в полномаштабное вторжение.. Умные все задним числом.[/quote]
То, що буде напад,керівництво держави завчасно знало,вони це підтведжують. Не треба було євакуювати 40 мільйонів...треба було хоча б повідомити мешканців,ЩО ДІЙСНО,МОЖЛИВИЙ напад.І люди би вирішували що їм робити.... Я,особисто, хочу сам вирішувати своє життя!!! А так,загинуло багато невинних людей, котрі ДОВІРИЛИСЬ словам президента....
komant733 написав:То, що буде напад,керівництво держави завчасно знало,вони це підтведжують. Не треба було євакуювати 40 мільйонів...треба було хоча б повідомити мешканців,ЩО ДІЙСНО,МОЖЛИВИЙ напад.І люди би вирішували що їм робити.... Я,особисто, хочу сам вирішувати своє життя!!! А так,загинуло багато невинних людей, котрі ДОВІРИЛИСЬ словам президента....
У вас было на это 8 лет. Напомнить когда РФ напала на Украину??