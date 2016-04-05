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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 23:58

  maza5 написав:У вас было на это 8 лет. Напомнить когда РФ напала на Украину??

Ну да, ведь наступательная операция 24.02 является совершенно типичной для последних 8 лет. Белорусь тоже нападает регулярно....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:10

  juristkostya написав:
  maza5 написав:У вас было на это 8 лет. Напомнить когда РФ напала на Украину??

Ну да, ведь наступательная операция 24.02 является совершенно типичной для последних 8 лет. Белорусь тоже нападает регулярно....

А теперь припустим, что президент выступает с обращение.
Дорогие жители, мы не знаем, но предполагаем, что на нас летит большой метеорит и мы все погибнем. Так что завтра не идете на работу, собирайте свои вещи и уезжайте куда подальше.. Но туда тоже может прилететь метеорит..
Когда, какая область и как это все объяснить, того что может быть или не быть..
Вы точно уверены , как может быть ваш завтрашний день.?
Хватить искать зраду где ее нет.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:10

  maza5 написав:
  komant733 написав:То, що буде напад,керівництво держави завчасно знало,вони це підтведжують.
Не треба було євакуювати 40 мільйонів...треба було хоча б повідомити мешканців,ЩО ДІЙСНО,МОЖЛИВИЙ напад.І люди би вирішували що їм робити....
Я,особисто, хочу сам вирішувати своє життя!!!
А так,загинуло багато невинних людей, котрі ДОВІРИЛИСЬ словам президента....

У вас было на это 8 лет. Напомнить когда РФ напала на Украину??


Я із 90х....я не вірю жодному президенту,тому я завжди покладався тільки на себе.
Питання о інших громадянах....
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:14

  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.


Может это в Мариуполе 8:1 ?
В целом на Донбассе группировка ВСУ была около 50 тыс. А у рф+лднр 400 тыс. что ли, откуда ?
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1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:15

  komant733 написав:
  maza5 написав:
  komant733 написав:То, що буде напад,керівництво держави завчасно знало,вони це підтведжують.
Не треба було євакуювати 40 мільйонів...треба було хоча б повідомити мешканців,ЩО ДІЙСНО,МОЖЛИВИЙ напад.І люди би вирішували що їм робити....
Я,особисто, хочу сам вирішувати своє життя!!!
А так,загинуло багато невинних людей, котрі ДОВІРИЛИСЬ словам президента....

У вас было на это 8 лет. Напомнить когда РФ напала на Украину??


Я із 90х....я не вірю жодному президенту,тому я завжди покладався тільки на себе.
Питання о інших громадянах....

Война не остановилась. Сколько еще областей могут пострадать?? Там много эвакуировалось?
Хотя знаю, что многие уже рвутся снова вернуться в Киев, эвакуировались в села, посидели месяц, деньги закончились , работы нет.. Вот вам и реалии жизнь.
А умные еще в 2014 продали недвижимость в Украине и эвакуировались в европу..
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 10 кві, 2022 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:18

maza5

О метеориті.....

Замість бігати по країні,може частина людей спустилися би в бомбосховище?

Треба було підготувати населення!

Західні країни неодноразово сповіщали українську владу не тільки о можливості нападу, але і о напрямках МОЖЛИВИХ нападів....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:22

  komant733 написав:maza5

О метеориті.....

Замість бігати по країні,може частина людей спустилися би в бомбосховище?

Треба було підготувати населення!

Західні країни неодноразово сповіщали українську владу не тільки о можливості нападу, але і о напрямках МОЖЛИВИХ нападів....

Лично вы в Украине? в какой областе?? в Чернигове много бомбосховищ?? Ирпень?
maza5
 
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  #<1 ... 703704705706
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