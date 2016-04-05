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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:34

maza5

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komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:36

  komant733 написав:maza5
Так ,я в Україні.

Треба було хоча ж спробувати врятувати....
Так, бомбосховищ мало і що?Як би с Бучі було врятовано навіть 5-10 загиблих, то варто було спробувати....

Ракетами покрывают всю Украину, авиация с бл выпускает ракеты дальностью полета 3000 км. Война идет и нет тому еще конца. Хватит искать зраду. Вы призывного возраста?
Это не война когда шли штыки на штыки..
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це мапа на 17.02.22 від англійців....співпало з нападом?

Треба ЗАВЖДИ думати о людях....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:40

  komant733 написав:Це мапа на 17.02.22 від англійців....співпало з нападом?

Треба ЗАВЖДИ думати о людях....

Де мапа?
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:42

  komant733 написав:Це мапа на 17.02.22 від англійців....співпало з нападом?

Треба ЗАВЖДИ думати о людях....

повторю еще раз https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/
осень 2021 год!! там тоже карта. И что давайте скажем, дорогие жители, валите с Украины! Понимаете, что именно так нужно было и сказать в прямом смысле.. а если вторжение не было или было через полгода или год.. То что такое ужасное событие есть мало кто тогда верил!. Уверен, что многие просто бы поверили, что это шутка от президента, он же любит юмор)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:47

Вы призывного возраста?
.[/quote]
Це впливає на мої висловлювання?
Чи впливає на мою пропозицію євакуювати жінок і дітей з під Києва?

Я в Запоріжжі.
Тепер питання, чому росіяни стоять під моїм містом?чому до Запоріжжя вони доїшли без супротиву? Чому не було підірвано міст в Чонгарі?


Я добре пам'ятаю промову президента про шашлики ....і я їх до кінця життя не забуду.....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:53

  maza5 написав:
  komant733 написав:Це мапа на 17.02.22 від англійців....співпало з нападом?

Треба ЗАВЖДИ думати о людях....

повторю еще раз https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/
осень 2021 год!! там тоже карта. И что давайте скажем, дорогие жители, валите с Украины! Понимаете, что именно так нужно было и сказать в прямом смысле.. а если вторжение не было или было через полгода или год.. То что такое ужасное событие есть мало кто тогда верил!. Уверен, что многие просто бы поверили, что это шутка от президента, он же любит юмор)



Іііі, що влада зробила с листопада 2021 року для підвищення обороноздатності?



Закінчимо тут розмову....і так з ранку зітруть....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 00:54

  komant733 написав:Вы призывного возраста?
.

Це впливає на мої висловлювання?
Чи впливає на мою пропозицію євакуювати жінок і дітей з під Києва?

Я в Запоріжжі.
Тепер питання, чому росіяни стоять під моїм містом?чому до Запоріжжя вони доїшли без супротиву? Чому не було підірвано міст в Чонгарі?


Я добре пам'ятаю промову президента про шашлики ....і я їх до кінця життя не забуду.....[/quote]

у вас багато зради.. ковід, армія, також тяжко все єкономічно, що тут не ясно.
Навіть американці та европейці не вірили, що ЗСУ так зможуть дати супротив! і думали що Украіна ляже під путіном на протязі тижня.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 01:59

Капец, взрослые люди всерьез обсуждают эвакуацию населения еще до начала войны.
Вы в своем уме??
Председатель Центробанка РФ просрала бОльшую часть валютных запасов РФ, поскольку ей не доложили о дате начала войны. А вот Арестович - он точно знал.
Damien
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