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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:25

  Damien написав:Капец, взрослые люди всерьез обсуждают эвакуацию населения еще до начала войны.
Вы в своем уме??
Председатель Центробанка РФ просрала бОльшую часть валютных запасов РФ, поскольку ей не доложили о дате начала войны. А вот Арестович - он точно знал.

В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні. У влади було півтора місяці, два тижні, коли вже точно було відомо про напад. Як мінімум, треба було евакуювати сім'ї атовців, волонтерів, правих політиків і військових, з прикордонних областей, ну і всіх бажаючих. 5 млн цілком підйомна цифра, навіть якщо нічого не було б. Про розстрільни списки владу попереджали.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.


оба мыслите не с том направлении...
Пуйло реально "республики" не планировал отдавать, "какие ваши доказательства"?

-он хотел развести сперва Порошенко на дурочка: чтобы Украина сделал выборы в ОРДЛО(т.е. легитимировала бандитов),
-"народная милиция"(бандформирования) остаются при оружии,
- полная амнистия всем (т.е. забывают про убитых украинцев и активистов),
- контроль над границей?(будут контролировать "местные пограничники", считай Путин) и нате вам в состав республики (со свободным перемещением по всей территории Украины), вариант Чечня 2.0
Кадыровские ОМОНОВцы и др. т.н. силовики могут похитить любого и увезти в Чечню, а "федералы"(ФСБ) должны ждать пока Путин согласует с Кадыровым визит сотрудников ФСБ или следственного аппарата МВД в Чечню, и то если их туда и допускают (иногда) они "работают" под контролем местных силовиков (по сути никак они там не работают и следствие вести толком не могут)
-втюхать "республики"-это расширение возможностей для подрывной работы, вплоть до смены власти "мирным путем" через выборы (не забыли про 2е место по стране на выборах 2020 (местные советы и мэры, где правящая партия Слуги Народа не смогла получить своего мэра ни водном городе с населением больше 200т, ни в одном областном центре, а всем понятно, что городом правит мэр, а губернатор так, с боку припеку),

напоминаю всем что ОПЗЖ кроме пяти( Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Ровно) западных областей везде заняла 2е место на местных выборах, даже в Киеве и области!!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B5_(2020)

вот они и должны были встречать с цветами (кстати, среди мэров предателей практически все из опзж)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:люди не уезжали до последнего. Да и сейчас не все выезжают


из Николаева выехали за последнюю неделю от 30% до 50% населения (после гибели 10 человек) по данным Виталия Кима
т.е. после гибели солдат ВСУ в казарме мирные жители сидели в городе (Ким за 2 дня до обстрела говорил-в городе работают все магазины, дети и женщины гуляют по городу и тд, фонтаны) и тут бац-обстрел и город опустел
Ким сказал, что выехали те, у кого есть деньги прожить переселенцем условно полгода на съемной квартире (у кого их нет -остались в Николаеве)

только этим могу объяснить, почему люди до сих пор не покинули Краматорск, Северодонецк (тем более Харьков), у людей нет родственников в областях ЗУ (Львовской, Тернопольской и тд), а жить на съемной квартире (питаться и пр.) нет средств (2к помощи или сколько там, не просто получить, надо стать на учет по адресу проживания, а если это дача, то не ставят, т.е. дом не зарегистрирован)
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:А умные еще в 2014 продали недвижимость в Украине и эвакуировались в европу..


походу ты один из умных, пошел ты в направлении русского корабля, сука
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:напоминаю всем что ОПЗЖ кроме пяти( Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Ровно) западных областей везде заняла 2е место на местных выборах, даже в Киеве и области!!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B5_(2020)

Не пять там областей, а намного больше. Расеянская версия википедии - она такая.
Вот пример
Житомирская — 64: Слуга народа — 11; ОПЗЖ — 7; Европейская солидарность — 9; Батькивщина — 6; РПОЛ — 5; За будущее — 7; Наш край — 9
Но у prodigy ОПЗЖ конечно на втором месте. :D
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:47

  vladimir07 написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:Новое наступление россиян на Киев Грозев считает маловероятным
Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.


Может это в Мариуполе 8:1 ?
В целом на Донбассе группировка ВСУ была около 50 тыс. А у рф+лднр 400 тыс. что ли, откуда ?
Что услышал от Аристовича. Даже 1 к пяти это уже большая вероятность победы наступательной операции. Нашим нужно думать
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні


население Финляндии в 1939г 3,7млн

допускаю, что могли эвакуировать аж 1млн, с юга страны на север (по хорошим дорогам или снегу), задачи не сопоставимые с нашей реальностью (когда ракеты с Саратова или Севастополя покрывают всю страну), т.е. эвакуация должна быть сразу за океан (потому как что мешает накрыть скопления беженцев на польской/чешкой и др. границах до 200 тысяч человек)

https://www.bbc.com/russian/features-50550415
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