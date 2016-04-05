Damien написав:Капец, взрослые люди всерьез обсуждают эвакуацию населения еще до начала войны. Вы в своем уме?? Председатель Центробанка РФ просрала бОльшую часть валютных запасов РФ, поскольку ей не доложили о дате начала войны. А вот Арестович - он точно знал.
В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні. У влади було півтора місяці, два тижні, коли вже точно було відомо про напад. Як мінімум, треба було евакуювати сім'ї атовців, волонтерів, правих політиків і військових, з прикордонних областей, ну і всіх бажаючих. 5 млн цілком підйомна цифра, навіть якщо нічого не було б. Про розстрільни списки владу попереджали.
ЛАД написав:А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.
оба мыслите не с том направлении... Пуйло реально "республики" не планировал отдавать, "какие ваши доказательства"?
-он хотел развести сперва Порошенко на дурочка: чтобы Украина сделал выборы в ОРДЛО(т.е. легитимировала бандитов), -"народная милиция"(бандформирования) остаются при оружии, - полная амнистия всем (т.е. забывают про убитых украинцев и активистов), - контроль над границей?(будут контролировать "местные пограничники", считай Путин) и нате вам в состав республики (со свободным перемещением по всей территории Украины), вариант Чечня 2.0 Кадыровские ОМОНОВцы и др. т.н. силовики могут похитить любого и увезти в Чечню, а "федералы"(ФСБ) должны ждать пока Путин согласует с Кадыровым визит сотрудников ФСБ или следственного аппарата МВД в Чечню, и то если их туда и допускают (иногда) они "работают" под контролем местных силовиков (по сути никак они там не работают и следствие вести толком не могут) -втюхать "республики"-это расширение возможностей для подрывной работы, вплоть до смены власти "мирным путем" через выборы (не забыли про 2е место по стране на выборах 2020 (местные советы и мэры, где правящая партия Слуги Народа не смогла получить своего мэра ни водном городе с населением больше 200т, ни в одном областном центре, а всем понятно, что городом правит мэр, а губернатор так, с боку припеку),
ЛАД написав:люди не уезжали до последнего. Да и сейчас не все выезжают
из Николаева выехали за последнюю неделю от 30% до 50% населения (после гибели 10 человек) по данным Виталия Кима т.е. после гибели солдат ВСУ в казарме мирные жители сидели в городе (Ким за 2 дня до обстрела говорил-в городе работают все магазины, дети и женщины гуляют по городу и тд, фонтаны) и тут бац-обстрел и город опустел Ким сказал, что выехали те, у кого есть деньги прожить переселенцем условно полгода на съемной квартире (у кого их нет -остались в Николаеве)
только этим могу объяснить, почему люди до сих пор не покинули Краматорск, Северодонецк (тем более Харьков), у людей нет родственников в областях ЗУ (Львовской, Тернопольской и тд), а жить на съемной квартире (питаться и пр.) нет средств (2к помощи или сколько там, не просто получить, надо стать на учет по адресу проживания, а если это дача, то не ставят, т.е. дом не зарегистрирован)
prodigy написав:напоминаю всем что ОПЗЖ кроме пяти( Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Ровно) западных областей везде заняла 2е место на местных выборах, даже в Киеве и области!!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B5_(2020)
Не пять там областей, а намного больше. Расеянская версия википедии - она такая. Вот пример Житомирская — 64: Слуга народа — 11; ОПЗЖ — 7; Европейская солидарность — 9; Батькивщина — 6; РПОЛ — 5; За будущее — 7; Наш край — 9 Но у prodigy ОПЗЖ конечно на втором месте.
lapay написав:В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні
население Финляндии в 1939г 3,7млн
допускаю, что могли эвакуировать аж 1млн, с юга страны на север (по хорошим дорогам или снегу), задачи не сопоставимые с нашей реальностью (когда ракеты с Саратова или Севастополя покрывают всю страну), т.е. эвакуация должна быть сразу за океан (потому как что мешает накрыть скопления беженцев на польской/чешкой и др. границах до 200 тысяч человек)