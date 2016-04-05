Додано: Нед 10 кві, 2022 07:25

ЛАД написав: А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ. А РФ не столько "втюхивало" их в состав Украины, сколько не хотела принимать их в состав РФ.

оба мыслите не с том направлении...Пуйло реально "республики" не планировал отдавать, "какие ваши доказательства"?-он хотел развести сперва Порошенко на дурочка: чтобы Украина сделал выборы в ОРДЛО(т.е. легитимировала бандитов),-"народная милиция"(бандформирования) остаются при оружии,- полная амнистия всем (т.е. забывают про убитых украинцев и активистов),- контроль над границей?(будут контролировать "местные пограничники", считай Путин) и нате вам в состав республики (со свободным перемещением по всей территории Украины), вариант Чечня 2.0Кадыровские ОМОНОВцы и др. т.н. силовики могут похитить любого и увезти в Чечню, а "федералы"(ФСБ) должны ждать пока Путин согласует с Кадыровым визит сотрудников ФСБ или следственного аппарата МВД в Чечню, и то если их туда и допускают (иногда) они "работают" под контролем местных силовиков (по сути никак они там не работают и следствие вести толком не могут)-втюхать "республики"-это расширение возможностей для подрывной работы, вплоть до(не забыли про 2е место по стране на выборах 2020 (местные советы и мэры, где правящая партия Слуги Народа не смогла получить своего мэра ни водном городе с населением больше 200т, ни в одном областном центре, а всем понятно, что городом правит мэр, а губернатор так, с боку припеку),напоминаю всем чтокроме пяти( Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Ровно) западных областей везде заняла 2е место на местных выборах, даже в Киеве и области!!!!вот они и должны были встречать с цветами (кстати, среди мэров предателей практически все из опзж)