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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 707708709710>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Нашим нужно думать

слышал звон...

наши прекрасно справляются с ситуацией и думать есть кому

как уже писали, что современная война -это тактика Хезболлы (или ниндзя)
(выждал момент, подкрался, уничтожил противника и быстро отступил)
россия воюет доктриной 1939г (танковые клинья взламывают эшелонированную оборону , берут в котлы войска, а пехота добивает или берет пленных)

в ОРДЛО за 8 лет были построены укрепления, которые сегодня позволяют удерживать рубежи обороны, в остальных местах этого нет, если выполнить только первую часть (сдержать наступление врага), то при позиционной войне (когда обе стороны находятся без существенного продвижения, на первое место выходит преимущество орков в авиации и артиллерии ( где у противника преимущество 1к5), это грозит тем, что будет планомерное постепенное уничтожение живой силы ВСУ а обстрелы городов приводят к гибели населения и панике (ни о какой экономике речи нет, никто не пойдет на работу в Николаеве, Кривом Рогу, Днепре, Запорожье) хотя сегодня города ка могут работают

поэтому сейчас для нас важна поставка танков, САУ, С300 и др. вооружения

вчера прозвучала фраза эксперта, что "поставка самолетов-противоречит пониманию доктрины сдерживания, а поставка артиллерии (ПРО, ППО) нет противоречит"

это конечно странный подход стран НАТО (думаю, через месяц будут и самолеты, по крайней мере по ленд-лизу дадут, или нет)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 08:45

  prodigy написав:
  maza5 написав:А умные еще в 2014 продали недвижимость в Украине и эвакуировались в европу..


походу ты один из умных, пошел ты в направлении русского корабля, сука

Я не писал о себе. Ветку про недвигу просто читал. И не стоит оскорблять если не знаешь всех деталей. Ты был под Гостомелем или в зоне боевых действий?,
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 08:53

  prodigy написав:
  lapay написав:В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні


население Финляндии в 1939г 3,7млн

допускаю, что могли эвакуировать аж 1млн, с юга страны на север (по хорошим дорогам или снегу), задачи не сопоставимые с нашей реальностью (когда ракеты с Саратова или Севастополя покрывают всю страну), т.е. эвакуация должна быть сразу за океан (потому как что мешает накрыть скопления беженцев на польской/чешкой и др. границах до 200 тысяч человек)
https://www.bbc.com/russian/features-50550415


Ну добре - евакуація півночі Київщини - важко і недоцільно по вашому - нехай.
Але ж лінії оборони можна було підготувати за півтора місяці, як це лише зараз роблять.
https://www.youtube.com/watch?v=JgB2qnYv9Rk
Очевидно сьогодні, що нинішня влада всю свою каденцію не готувалась до війни і останні півтора місяці, маючи всю інформацію також зовсім не готувалась.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
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Домовой чат

  prodigy написав:
оба мыслите не с том направлении...

После чего повторил мои доводы, только в 20 раз многословнее :-))))))
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 0540379153
Информация для яростных поклонников гетьмана,набравшего в 2019 году 14% голосов и поющих здесь постоянно про не дофинанситрование производства ракет...Продавали все,шо могли продать.Даже двигателя к вертушкам с моторосичи и даже в раисию
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:14

  prodigy написав:
  lapay написав:В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні


население Финляндии в 1939г 3,7млн

допускаю, что могли эвакуировать аж 1млн, с юга страны на север (по хорошим дорогам или снегу), задачи не сопоставимые с нашей реальностью (когда ракеты с Саратова или Севастополя покрывают всю страну), т.е. эвакуация должна быть сразу за океан (потому как что мешает накрыть скопления беженцев на польской/чешкой и др. границах до 200 тысяч человек)

https://www.bbc.com/russian/features-50550415

Население Финляндии меньше, но и средства транспорта несопоставимы. Сейчас добрая половина семей может выехать на своей машине.
И не обязательно тикать в Карпаты - элементарно рассредоточить население миллионников по дачам и прилегающим сёлам, это уже огромное дело на случай авиа/ракетных/артиллерийских ударов. И это легко решается дедушкины и "жигулями" и даже пригородной электричкой
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:16

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 10 кві, 2022 09:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:17

  otg написав:
  vladimir07 написав:Здесь все потерялись. Одни говорят маловероятным, другие вероятным. Пугающая ситуация на Донбассе. Аристович говорит что соотношение орков к нашим 8 к одному.


Может это в Мариуполе 8:1 ?
В целом на Донбассе группировка ВСУ была около 50 тыс. А у рф+лднр 400 тыс. что ли, откуда ?
Что услышал от Аристовича. Даже 1 к пяти это уже большая вероятность победы наступательной операции. Нашим нужно думать[/quote]
Он же четко сказал "на участках прорыва". Это совсем не означает, что суммарная численность группировки в 8 раз больше
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