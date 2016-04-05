Додано: Нед 10 кві, 2022 08:30

otg написав: Нашим нужно думать Нашим нужно думать

слышал звон...наши прекрасно справляются с ситуацией и думать есть комукак уже писали, что современная война -это тактика Хезболлы (или ниндзя)(выждал момент, подкрался, уничтожил противника и быстро отступил)россия воюет доктриной 1939г (танковые клинья взламывают эшелонированную оборону , берут в котлы войска, а пехота добивает или берет пленных)в ОРДЛО за 8 лет были построены укрепления, которые сегодня позволяют удерживать рубежи обороны, в остальных местах этого нет, если выполнить только первую часть (сдержать наступление врага), то при позиционной войне (когда обе стороны находятся без существенного продвижения, на первое место выходит преимущество орков в авиации и артиллерии ( где у противника преимущество 1к5), это грозит тем, что будет планомерное постепенное уничтожение живой силы ВСУ а обстрелы городов приводят к гибели населения и панике (ни о какой экономике речи нет, никто не пойдет на работу в Николаеве, Кривом Рогу, Днепре, Запорожье) хотя сегодня города ка могут работаютпоэтому сейчас для нас важна поставка танков, САУ, С300 и др. вооружениявчера прозвучала фраза эксперта, что "это конечно странный подход стран НАТО (думаю, через месяц будут и самолеты, по крайней мере по ленд-лизу дадут, или нет)