heineken написав:.Даже двигателя к вертушкам с моторосичи и даже в раисию
"Даже двигатели"... Завод способен обеспечить 3 таких армии, как украинская. Только финансируйте производство и закупайте. А если свои не покупают, то моторсич успешно делает движки для всего мира. На эрэфию , в их оркоармию, естественно нельзя. Хотя там нюансы: эрэфийские Ми-8 летают по всему миру по коммерции в качестве транспортных. Почему бы заводу на кацапах не зарабатывать, тем самым имея деньги для жизни завода.
Тем более , что глобально коммерческая авиация не имеет национальности. Эти движки могли сразу в Африку лететь, не попадая даже в эрэфию. Но авиакомпания рашистская, конечно. Всю жизнь сидящая в Африке.
vitaliian написав:с 20.02 на заправках Ирпеня и Бучи не было топлива.
Что случилось за 4 дня до войны? Или это 20 часов 02 минуты, или речь о 20 марта? Честно не понял.
juristkostya написав:Сейчас добрая половина семей может выехать на своей машине.
~с 20.02 на заправках Ирпеня и Бучи не было топлива. Пиши ещё.
Пишу, и за слова отвечаю: Во-первых, Бучей мироздание не ограничивается. В Харькове топливо было. Да и на тысяче АЗС в киевской области наверняка было. Во-вторых, мало кто выкатывает бак до нуля. А даже четверть бака - это 100-150 км. Отъехав вглубь страны на 100 км можно и сутки простоять в очереди на АЗС, это, во всяком случае, за зоной обстрелов.
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Да, мирное население Мариуполя обеспокоено в первую очередь президентскими рейтингами, это ж очевидно.
BIGor написав:Мужчинам - да намного сложнее в этом плане
все это (жилье, пособие и тд с 25 февраля стало доступным? нет конечно, наверно где с 10 марта или позже) мужчины за 60 да, кто им мешал? а мешало им то, что идут мышебратья (которые не воюют с населением), 3/4 населения Донбасса (того же Мариуполя) смотрели гебельс ТВ,
поначалу, многие не знали, что можно пересечь границу без овировского паспорта, когда на державном уровне этот вопрос был решен (в начале марта), для жителей оккупированных областей (Сумской, Черниговской, Киевской и др) областей -это была уже не важно (время упущено), как для тех, кого расстреляли на Житомирской трассе (затянули с отъездом, выбрали неверное направление (возможно надо было ехать в сторону трассы Киев Одесса и потом на Винницу и дальше)
хочу привести частный пример трансформации мышления одного совсем не глупого человека-знакомьтесь: Тимур Анатольевич Рудов (капитан Рыжая (уже стала седая) борода),1984 г.р. довольно рано в 30лет стал капитаном (значит умный, способный) работал капитаном 6 лет на балкере типа Панамакс (300м длина), также 2,5 году суперинтендантом на берегу (общий стаж работы около 15лет), имеет ребенка, играет на гитаре, имел пропутинские взгляды, жил Мариуполе 3 недели в оккупации), и вот за этот время исходя из его видео в Youtube c ним происходила трансформация),
я был удивлен, когда Тимур на видео(сидя в полутемноте в подвале) говорит , что он всегда был против Майдана и тд, но сегодня он благодарен полку АЗОВ за то, что они не щадя своих жизней защищают украинский Мариуполь (в том числе такую вату как Тимур)
сегодня Тимур в Одессе, занимается волонтёрством (тоже есть видео)
в 2021г меня просто подрывало написать ему и открыть глаза капитану (хоть он и младше на 20лет), но жизнь такая штука-он все понял сам
честно говоря, я искренне рад, что Тимур выжил в Мариуполе, и его опыт будет очень ценен (как и ценен его опыт капитана, потому что у него больше 150к подписчиков и в Украине и в России, он в 2020/21 организовывал встречи в Ростове, в Одессе со своими подписчиками- они просто боготворят его, это курсанты или младшие офицеры судоводители/механики)
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 10 кві, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:В фінську так і зробили - всіх евакуювали, за два тижні
население Финляндии в 1939г 3,7млн
допускаю, что могли эвакуировать аж 1млн, с юга страны на север (по хорошим дорогам или снегу), задачи не сопоставимые с нашей реальностью (когда ракеты с Саратова или Севастополя покрывают всю страну), т.е. эвакуация должна быть сразу за океан (потому как что мешает накрыть скопления беженцев на польской/чешкой и др. границах до 200 тысяч человек) https://www.bbc.com/russian/features-50550415
Ну добре - евакуація півночі Київщини - важко і недоцільно по вашому - нехай. Але ж лінії оборони можна було підготувати за півтора місяці, як це лише зараз роблять. https://www.youtube.com/watch?v=JgB2qnYv9Rk Очевидно сьогодні, що нинішня влада всю свою каденцію не готувалась до війни і останні півтора місяці, маючи всю інформацію також зовсім не готувалась.
допустим, в ноябре 2021 власти точно знали (как говорит Буданов), что можно кроме эвакуации (которую они фактически отрицали сделать для обороны) - минирование танкоопасных направлений, - рассредоточения войск, - запасные аэродромы -скрытая мобилизация
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Такий високий рейтинг, що довелось незаконно відключити опозиційні канали. Одному сусідньому маразматику землі мало, іншому влади, які теж так робили, а нашому чого не вистачає?