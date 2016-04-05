Додано: Нед 10 кві, 2022 09:32

BIGor написав: Мужчинам - да намного сложнее в этом плане Мужчинам - да намного сложнее в этом плане

все это (жилье, пособие и тд с 25 февраля стало доступным? нет конечно, наверно где с 10 марта или позже)мужчины за 60 да, кто им мешал? а мешало им то, что идут мышебратья (которые не воюют с населением), 3/4 населения Донбасса (того же Мариуполя) смотрели гебельс ТВ,поначалу, многие не знали, что можно пересечь границу без овировского паспорта,когда на державном уровне этот вопрос был решен (в начале марта), для жителей оккупированных областей (Сумской, Черниговской, Киевской и др) областей -это была уже не важно (время упущено), как для тех, кого расстреляли на Житомирской трассе (затянули с отъездом, выбрали неверное направление (возможно надо было ехать в сторону трассы Киев Одесса и потом на Винницу и дальше)хочу привести частный пример-знакомьтесь: Тимур Анатольевич Рудов (капитан Рыжая (уже стала седая) борода),1984 г.р. довольно рано в 30лет стал капитаном (значит умный, способный)работал капитаном 6 лет на балкере типа Панамакс (300м длина), также 2,5 году суперинтендантом на берегу (общий стаж работы около 15лет), имеет ребенка, играет на гитаре, имел пропутинские взгляды, жил Мариуполе 3 недели в оккупации),и вот за этот время исходя из его видео в Youtube c ним происходила трансформация),я был удивлен, когда Тимур на видео(сидя в полутемноте в подвале) говорит , что он всегда был против Майдана и тд, но сегодня он благодарен полку АЗОВ за то, что они не щадя своих жизней защищают украинский Мариуполь (в том числе такую вату как Тимур)вот одно из Мариуполяинтересное видео, Мариуполь до войныКапитан Тимур Рудов родился и вырос в Мариуполе, но несмотря на это долгое время считал себя русским. Родители из Ростовской области, учеба в России, множество знакомых и друзей там.Читать полностью:есть интересное видео того как Тимур с семьей покидал Мариупольсегодня Тимур в Одессе, занимается волонтёрством (тоже есть видео)в 2021г меня просто подрывало написать ему и(хоть он и младше на 20лет), но жизнь такая штука-честно говоря, я искренне рад, что Тимур выжил в Мариуполе, и его опыт будет очень ценен (как и ценен его опыт капитана, потому что у него больше 150к подписчиков и в Украине и в России, он в 2020/21 организовывал встречи в Ростове, в Одессе со своими подписчиками- они просто боготворят его, это курсанты или младшие офицеры судоводители/механики)