не то,
есть 4 причины:
-враги с той стороны (надо множить зраду)
-политические конкуренты
-те, кто пострадал или потерял бликих
-диванные полководцы и генералы инстаграмма
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Додано: Нед 10 кві, 2022 09:46
не то,
есть 4 причины:
-враги с той стороны (надо множить зраду)
-политические конкуренты
-те, кто пострадал или потерял бликих
-диванные полководцы и генералы инстаграмма
Додано: Нед 10 кві, 2022 09:47
Навіть на Півдні (а про коридор у Крим не говорив тільки лінивий) хоча б частину з цього і то не було зроблено. Кажуть, перешийок за тиждень до війни розмінували.
otg і тут скаже, що влада "нипричем", це все порохоботи.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 10 кві, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 кві, 2022 09:49
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 10 кві, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 кві, 2022 09:57
Если на участке прорыва это 100% прорыв. По учебникам наступающие должны иметь преимущество 1 к пяти. Я не знаю про какой участок он говорил, но это может быть опасно и в целом.
Додано: Нед 10 кві, 2022 09:57
не показывай себя полным идиотом (с утра накатил, или в вечера до сих пор пьяный)
первую неделю в эвакуации украинцы снимали квартиры(покупали себе еду)
за свои деньги (почитай валютную ветку, где народ спрашивал сколько валюты можно вывезки, по какому курсу и где лучше менять)
потом помощь стала набирать обороты
Додано: Нед 10 кві, 2022 09:59
война вообще опасная штука
Арестович говорил он о превосходстве в артилерии и авиации
в живой силе превосходство у нас (слушайте и читайте внимательно)
Додано: Нед 10 кві, 2022 10:03
РФ стягує війська в Луганську область: Гайдай розповів про 6
РФ стягує війська в Луганську область: Гайдай розповів про 60-тисячне угруповання
"Поки вони (росіяни – ред.) збирають техніку, людей. Поки вони збираються, не зупиняються обстріли, бомбардування. Літаки, гранатомети, міномети ... З РСЗВ - такі як" Град"," Смерч","Ураган". Загалом, з усього обстрілюють", - висловився він.
До повномасштабного вторгнення окупанти хочуть залишити "пустелю", щоб ніхто їм не чинив опір, зазначив Гайдай.
Україна знає, де розміщені військові госпіталі росіян, скільки туди привезли людей.
"Командування теж всю картину загальну бачить, відповідно і вибудовує стратегію оборони", - додав він.
Гайдай також заявив про 60 тисяч військових в угрупованні, яке перекинули для наступу зі сходу.
Водночас супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували пересування 12-кілометрової військової колони РФ у бік Харкова.
Додано: Нед 10 кві, 2022 10:04
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
За даними видання, відповідну пропозицію було надіслано до Міністерства економіки Німеччини в суботу.
Вартість 100 гаубиць, включно з навчальним комплектом та запасними частини, становить 1,7 мільярда євро. Як альтернатива також пропонуються гаубиці у варіанті на БТР Boxer за 1,2 мільярда євро.
У той час як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей супротивника, Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 40 кілометрів.
Як повідомляють українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за круговою схемою. Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.
Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто раніше другої половини 2024 року. Повне постачання буде завершено до 2027 року.
Будь-яке подібне рішення має бути схвалено німецькою порадою безпеки.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 10 кві, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 кві, 2022 10:13
Влада та ЗСУ півтора місяця держать оборону проти до зубів озбороєних орків, яких за кількісю в рази більше. Сам порох іздить по блокпостах щоб селфі зробити, та зарісоватись перед своїми прихильниками. Замітьте навіть Тимошенко не дошла до такої низості, та сказала що буде допомагати робити загальну справу до перемоги.
Додано: Нед 10 кві, 2022 10:19
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