otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Да, мирное население Мариуполя обеспокоено в первую очередь президентскими рейтингами, это ж очевидно.
400-тысячный город на направлении главного _ожидаемого_ удара. Ещё раз: если про Киев/Чернигов/Сумы можно было спорить, то Мариуполь или Краматорск являлись очевидными и _ожидаемыми_ целями. Ах, куда бы мы поселили детей и женщин... Ах, что бы стало с экономикой...
Schmit написав:otg і тут скаже, що влада "нипричем", це все порохоботи.
Влада та ЗСУ півтора місяця держать оборону проти до зубів озбороєних орків, яких за кількісю в рази більше. Сам порох іздить по блокпостах щоб селфі зробити, та зарісоватись перед своїми прихильниками. Замітьте навіть Тимошенко не дошла до такої низості, та сказала що буде допомагати робити загальну справу до перемоги.
А може так Влада обслуговує потреби населення і ЗСУ..які півтора місяці тримають оборону в не найкращих місцях і після розмінування основних напрямків на яких ворог досяг найбільшого успіху. Тому питання Хто винен що розміновані перешийки? Вибери сам Влада яка вперто закликала на шашлики Населення, яке масово загинуло ЗСУ яке було недофінансоване.
juristkostya написав:Ещё раз: если про Киев/Чернигов/Сумы можно было спорить, то Мариуполь или Краматорск являлись очевидными и _ожидаемыми_ целями
опять вы опираетесь на прошлый опыт. Для ракет достижимые цели от Мариуполя до Лиссабона и что надо было эвакуировать всю Украину за океан?
Если пуйло надумал нанести урон мирному населению его не остановит ваша эвакуация. Задним числом пи##деть все типа умные.
Бажано визначити - хто 3,14здить? Для цього підійде цифра втрат 1 Скільки втрат серед мирного населення від ударів ракетного озброєння? 2 Скільки втрат мирного населення від стрілкового і легкого артилерійського 3 Яка кількість втрат вища
Я так розумію , що відповіді очевидні А раз очевидні - то виходить що евакуація б допомогла як мінімум населенню....
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Да, мирное население Мариуполя обеспокоено в первую очередь президентскими рейтингами, это ж очевидно.
Так мирное население Мариуполя ничего и не постит.
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури.
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Да, мирное население Мариуполя обеспокоено в первую очередь президентскими рейтингами, это ж очевидно.
Так мирное население Мариуполя ничего и не постит.
Речь немного о другом: есть анализ и работа над ошибками. Попытка представить эту работу как политическую грызню есть верх цинизма.
otg написав:Про эвакуацию и прочий бред постят порохоботы в основном, что бы очернить власть. Уж очень им не до вподобы высокий рейтинг Зе. Я фигею с людей, они не думают что война, как бороться с врагом, а думают как бороться с высоким рейтингом Зе.
Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури.
Обговорюйте. Після війни і перемоги.
На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов. Поскольку война ещё не закончена, очевидно, подобные грабли нам предстоят и в дальнейшем.
Так почему не говорить об этом сейчас? Наоборот, мы должны максимально предотвратить подобные глупости