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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 кві, 2022 10:59
budivelnik написав:
А може так
Влада обслуговує потреби населення і ЗСУ..які півтора місяці тримають оборону в не найкращих місцях і після розмінування основних напрямків на яких ворог досяг найбільшого успіху.
Тому питання
Хто винен що розміновані перешийки?
Вибери сам
Влада яка вперто закликала на шашлики
Населення, яке масово загинуло
ЗСУ яке було недофінансоване.
Ну капец з тим розмінуванням.Ніхто з вас не знає подробиць. Один порохобот ляпнув, всі як попуги повторюють.Ще раз, влада все правильно робила перед війною, щоб не сіяти паніки. Але готувалась, не придумуйте. Тероборона почала створюватись за довго до початку війни, перевірялось оповіщення, бомбосховища, робилось ще багато чого що ми не бачили.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:03
juristkostya написав:
Речь немного о другом: есть анализ и работа над ошибками. Попытка представить эту работу как политическую грызню есть верх цинизма.
Ошибки будем разбирать после войны. Сейчас это не просто грызня, это вредительство. При чем со стороны одной единственной силы и его сторонников.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:04
juristkostya написав:
На примере проблем с эвакуацией из Краматорска мы видим, что прошел месяц, а власть не сделала выводов.
Почему вы думаете, что есть проблемы с эвакуацией из Краматорска? По сути все кто хотел - выехали в первые дни войны. Даже если город будут бомбить под ноль, не все захотят выезжать, много стариков просто не мобильны. Эвакуация это не принудительный процесс. Кто-то хочет, кто-то нет - есть даже те, кто ждут прихода оккупанта, особенно в Донецкой области.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:10
otg написав:
Ошибки будем разбирать после войны. Сейчас это не просто грызня, это вредительство. При чем со стороны одной единственной силы и его сторонников.
расскажите это тем, кто позавчера застрял на вокзале Краматорска.
На 40-й день острой фазы боёв. Ну, что вопросом их эвакуации мы займёмся после войны, ага.
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:11
Zebra написав:
Кто-то хочет, кто-то нет - есть даже те, кто ждут прихода оккупанта, особенно в Донецкой области.
По Мариуполю не все так однозначно как здесь рисуют. Многие жители Мариуполя с радостью позируют орковским пропагандон СМИ. Они хотели их эвакуировать?
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